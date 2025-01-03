Польский тракторный завод купил украинский олигарх. Начнётся производство бронетехники

Источник изображения: topwar.ru

Польская военная пресса сообщила, что польские тракторные заводы «Урсус» перешли в собственность украинской компании «М.И. Ворона. Скорее всего, заводы польской марки начнут производить военную технику, ведь это прямо вытекает из планов нового владельца. Президент компании М.И. Ворона — Олег Крот, бизнесмен из Киева, ставший владельцем прав на торговую марку Ursus, а также производственные предприятия в Добре Място и Люблине, а также недвижимость площадью более 4 гектаров.

Олег Крот известен своей деятельностью в холдинге TECHIIA, в который входят компании технологической отрасли.

Польские заводы Ursus производят не только сельскохозяйственные тракторы – они также имеют большой опыт военного производства. Завод Mechaniczne Ursus входил в состав концерна PZInż. и производила двигатели, шасси, танки, бронетехнику и компоненты мотоциклов, используемые Войском Польским. Еще раньше Ursus производил автомобили по поручению польского правительства. Поэтому военное производство польской компании не чуждо. И что немаловажно, «Урсус» — не единственная компания в регионе, которая может развивать такое производство. Завод сельскохозяйственной техники Zetor, помимо стандартного сельскохозяйственного предложения, также управляет компаниями Zetor Engineering, производящими бронетехнику.

Источник изображения: topwar.ru

Украинский олигарх заявляет, что сохранит рабочие места и увеличит занятость. Более того, инвестор обещает стратегию, основанную на принципах корпоративной ответственности и устойчивого развития, которая, как ожидается, окажет положительное влияние на местное сообщество и окружающую среду.

Заявлено о модернизации производства, в том числе о внедрении современных технологий и методов управления. Видение нового владельца заключается не только в возрождении бренда, но и в его глобальном развитии, сохраняя при этом его уникальную индивидуальность и историческое значение.