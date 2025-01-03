Глава компании SpaceX напомнил, что пилотируемые корабли могут отправиться на эту планету уже через четыре года

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск предложил установить на Марсе прямую демократию.

"Марсиане решат, какая форма правления им подходит. Я рекомендую прямую, а не представительную демократию", - написал он в воскресенье в X. Таким образом миллиардер отреагировал на пост одного из пользователей этой платформы, поинтересовавшегося, как будет управляться Марс после того, как "мы его колонизируем".

Маск добавил, что примерно через два года к Марсу в непилотируемом режиме планируется отправить космические корабли Starship, а "пилотируемые корабли могут отправиться туда примерно через четыре года". "Это вполне возможно", - считает предприниматель.

Ранее Маск заявлял, что его главная цель заключается в том, чтобы создать самодостаточный город на Марсе через 20 лет. По его мнению, эта планета станет одной из тех, что спасут человечество от гибели.