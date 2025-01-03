Наступательная инициатива: главные победы российской армии в зоне СВО за год

Вооруженные силы РФ перешли к атакующим действиям и освободили стратегически важные города в ДНР

В 2024 году Вооруженные силы России освободили свыше 190 населенных пунктов и вели наступление по всем направлениям, сообщили в Минобороны РФ. Сейчас ВСУ контролируют менее 1% территории ЛНР и 25–30% ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В этом году были освобождены три стратегически важных города — Авдеевка, Угледар и Селидово. О том, как ВС РФ в 2024 году перехватили инициативу на поле боя, перешли к атакующим действиям и каких военных успехов удалось добиться, — в материале «Известий».

Итоги 2024 года

ВС РФ ежедневно освобождают территории квадратными километрами, заявил 19 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

— Ситуация меняется кардинально, вы это хорошо знаете. Я это хочу подтвердить. Движение идет по всей линии фронта каждый день. Как я уже говорил, речь идет о продвижении не на 100, 200, 300 метров. Наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами, — сказал глава государства.

18 декабря, глава Генштаба России Валерий Герасимов рассказал, что наша армия в 2024 году выполнила все задачи, которые перед нею поставило руководство страны — освободила свыше 190 населенных пунктов, удерживала инициативу на линии боевого соприкосновения и вела наступление по всему фронту.

Российские танки Т-72 Источник изображения: Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov

16 декабря министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии военного ведомства отметил, что ВСУ контролируют менее 1% территории ЛНР и 25–30% ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Скорость продвижения российских военных сейчас составляет в среднем порядка 30 квадратных километров за сутки.

У ВС РФ в ходе СВО появился большой опыт введения боевых действий — стала лучше техника и оперативно-тактическое искусство командиров, отмечают эксперты.

— Наши бойцы научились активно применять беспилотники, бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, которые позволяют взламывать оборону противника, не входя в зону поражения ПВО, — рассказал «Известиям» председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов. — Научились тактике штурмовых действий. Мы ее освоили в совершенстве. Российская штурмовая пехота сегодня лучшая в мире, потому что получила колоссальный опыт. Это лучшая школа, которой равных в мире сейчас нет ни по профессионализму, ни по навыкам.

От обороны к атаке

По мнению экспертов, освобождение Авдеевки в ДНР дало толчок для наступления.

— Противник не думал, что она падет так быстро, потому что там создавался укрепрайон с 2014 года, — отметил Роман Шкурлатов. — Вооруженные силы Украины потратили огромное количество бетона для сооружения подземных тоннелей, широко использовали старые советские промышленные предприятия с подвалами, которые строились на случай ядерной войны. Поэтому вторую и третью линии обороны они не укрепляли, думали, на это найдут время потом. Однако его у них не оказалось. У ВСУ «все начало валиться из рук», отметил в разговоре с «Известиями» военный эксперт Виктор Литовкин.

— Им сейчас не хватает техники, людей, а спонсоры дают оружие по принципу — корми собаку, чтобы не сдохла с голоду, но больно кусалась и громко лаяла, — объяснил он. — Мы же в этом году начали наносить массированные удары по тылам противника, лишая его возможности ремонтировать технику, поставлять ее, а также припасы на линию боевого соприкосновения. Уничтожаем теплоэлектроцентрали, которые снабжают электричеством и энергией военно-промышленные заводы и так далее. Кроме того, любая потеря противником населенного пункта понижает его способность сопротивления.

Офицер-беспилотчик отдельного штурмового батальона «Сомали» запускает дрон под Авдеевкой. Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Курская авантюра тоже повлияла на ход событий, подчеркнул эксперт.

— Они зацепились за кусок земли курской и постоянно туда подбрасывают резервы, которые могли бы быть на донецком, запорожском, херсонском фронте, чтобы удерживать наше наступление. ВСУ из-за какого-то глупого престижа или для того, чтобы показать Западу, что они что-то из себя представляют, теряют сотнями своих людей. Говорят, им курская земля нужна как аргумент в будущих переговорах, но это им не поможет, — уверен Виктор Литовкин.

ВС РФ также поменяли тактику после штурма Бахмута, отметил Роман Шкурлатов.

— Мы теперь не штурмуем города и крупные населенные пункты в лоб, а стараемся их охватывать, создавать полуокружение, оставляя какую-то узкую горловину для того, чтобы противник покидал под огнем позиции. Мы уже на выходе уничтожаем большую его часть. Угледар так был освобожден, Селидово, так же действовали в Курахово, — сказал он.

Военнослужащие разведки казачьего батальона «Терек» в заброшенном здании под Угледаром Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Во главе угла у нас жизнь солдат и офицеров, поэтому темпы приличные, даже больше, чем в прошлом году, но не столь велики, как могли бы быть. Но это правильная позиция нашего командования, подвел итог Роман Шкурлатов.

Как освобождали Авдеевку

Российскому Генштабу удалось провести операцию по освобождению Авдеевки с минимальными потерями, доложил президенту Владимира Путину занимавший в тот момент должность министра обороны Сергей Шойгу 20 февраля 2024 года.

Улицы освобожденной Авдеевки Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Тогда под контроль российских войск перешел не только город, но и 72 кв. км в его окрестностях, в том числе территория коксохимического завода. Подготовку к операции Генштаб начал еще осенью прошлого года, для этого севернее и юго-западнее Авдеевки создали большие резервы сил.

Укрепрайон создавался противником в течение девяти лет, и то, что сопротивление противника сломлено, — большой успех всех частей и соединений группировки, отметили в Минобороны РФ.

Взятие Угледара

Об освобождении российской армией Угледара в ДНР Минобороны РФ заявило 3 октября.

Город был превращен ВСУ в мощный укрепленный район, ожесточенные бои за который велись с первых дней проведения специальной военной операции. The Washington Post, ссылаясь на одного из командиров ВСУ, сообщила, что российские войска превосходили украинских боевиков не только численно, но и с точки зрения технической оснащенности. А Associated Press отметило, что освобождение Угледара — это очередное свидетельство затруднительного положения Украины.

Снайпер казачьего батальона «Терек» готовит винтовки к заданию под Угледаром Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Наши эксперты отмечали, что положение ВСУ в Угледаре ухудшилось сразу после того, как началась террористическая атака на приграничные территории Курской области, куда ВСУ бросили большое количество огневых средств и личного состава.

Освобождение Селидово

Минобороны РФ 29 октября заявило о полном освобождении города Селидово в ДНР. Этого удалось достичь в результате успешных действий соединений и частей группировки российских войск «Центр», уточнили в военном ведомстве. Город расположен примерно в 40 км северо-западнее Донецка.

Российские артиллеристы группировки войск «Центр» работают на 203-миллиметровых самоходках «Малка» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Селидово с начала СВО и до середины 2024 года был важным тыловым хабом для ВСУ. Именно через него шло снабжение украинских войск сразу по двум направлениям — южнодонецкому и запорожскому. Вместе с этим Селидово был и одним из важных пунктов обороны для ВСУ: рядом — господствующие высоты, которые позволяли держать под огневым контролем большие территории.

Юлия Леонова