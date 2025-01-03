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Военное обозрение

Замечена САУ «Мальва» с комплексной защитой от беспилотников

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Источник изображения: topwar.ru

Минобороны России недавно показало кадры, на которых запечатлена боевая работа новейшей 152-мм САУ 2С43 «Мальва». Продемонстрированный образец прошёл специальную адаптацию, призванную повысить защищённость машины от угроз со стороны беспилотников. Замеченная техника была оснащена средствами РЭБ, оборудована решетчатым каркасом и прикрыта маскировочной сеткой.

«Мальва» представляет собой значительный прорыв в российской артиллерии

- указывается в западной прессе.

САУ размещена на шасси БАЗ-6610-02 «Вощина» 8х8, которое производится Брянским автомобильным заводом. Использование колёсной платформы обеспечивает повышенную мобильность и снижает эксплуатационные расходы по сравнению с традиционными для ВС РФ гусеничными артсистемами. Колёсная конфигурация позволяет «Мальве» развивать более высокую скорость на дороге, экономить топливо и упрощает техническое обслуживание.

Источник изображения: topwar.ru

Государственные испытания «Мальвы» завершились 17 мая 2023 года, подтвердив её соответствие ТТЗ. Первая партия САУ была поставлена ВС РФ 26 октября 2023 года. Точное количество машин, находящихся на вооружении в настоящее время, остаётся неизвестным. Россия планирует произвести около 400 единиц «Мальвы».

В новой артсистеме вместо старого орудия 2А64 используется новое, вероятно, созданное на основе 2А36 «Гиацинт-Б». Оно обеспечивает максимальный радиус огня в 50 км при использовании недавно разработанных дальнобойных снарядов. Возможно применение высокоточных боеприпасов «Краснополь-М».

Эти усовершенствования делают «Мальву» сопоставимой по возможностям с некоторыми из самых передовых западных систем, такими как французская CAESAR и немецкая PzH 2000

- отмечается в западной прессе.

При этом западные аналоги в отличие от «Мальвы» не имеют комплексной защиты от БПЛА.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
PzH 2000
Краснополь
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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