Замечена САУ «Мальва» с комплексной защитой от беспилотников

Источник изображения: topwar.ru
Минобороны России недавно показало кадры, на которых запечатлена боевая работа новейшей 152-мм САУ 2С43 «Мальва». Продемонстрированный образец прошёл специальную адаптацию, призванную повысить защищённость машины от угроз со стороны беспилотников. Замеченная техника была оснащена средствами РЭБ, оборудована решетчатым каркасом и прикрыта маскировочной сеткой.
- указывается в западной прессе.
САУ размещена на шасси БАЗ-6610-02 «Вощина» 8х8, которое производится Брянским автомобильным заводом. Использование колёсной платформы обеспечивает повышенную мобильность и снижает эксплуатационные расходы по сравнению с традиционными для ВС РФ гусеничными артсистемами. Колёсная конфигурация позволяет «Мальве» развивать более высокую скорость на дороге, экономить топливо и упрощает техническое обслуживание.
Источник изображения: topwar.ru
Государственные испытания «Мальвы» завершились 17 мая 2023 года, подтвердив её соответствие ТТЗ. Первая партия САУ была поставлена ВС РФ 26 октября 2023 года. Точное количество машин, находящихся на вооружении в настоящее время, остаётся неизвестным. Россия планирует произвести около 400 единиц «Мальвы».
В новой артсистеме вместо старого орудия 2А64 используется новое, вероятно, созданное на основе 2А36 «Гиацинт-Б». Оно обеспечивает максимальный радиус огня в 50 км при использовании недавно разработанных дальнобойных снарядов. Возможно применение высокоточных боеприпасов «Краснополь-М».
- отмечается в западной прессе.
При этом западные аналоги в отличие от «Мальвы» не имеют комплексной защиты от БПЛА.