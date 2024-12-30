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Интерфакс-АВН

Глава новой сирийской администрации заявляет о стратегических интересах Сирии в отношении РФ

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Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани)
Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани).
Источник изображения: © Balkis Press/ ABACA via Reuters Connect

Власти ведут переговоры с курдским ополчением

Брюссель. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава новой сирийской администрации, лидер "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ, террористическая группировка, запрещенная в России) Ахмад аш-Шараа заявил в интервью "Аль-Арабийи", что отношения с РФ играют особую роль для Сирии.

"Мы не хотим, чтобы Россия уходила из Сирии таким образом, что пострадают отношения стран", - цитирует телеканал его слова.

Он пояснил, что у Сирии - "стратегические интересы" с Россией, которую он назвал "второй по силе страной мира".

Кроме того, он выразил надежду, что будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа отменит санкции в отношении Сирии. Аш-Шараа заявил об ожиданиях, что новая администрация не будет вести ту же политику, как было во время правления президента Джо Байдена.

Он также рассчитывает, что власти Ирана пересмотрят политику в регионе. По словам аш-Шараа, оппозиция в ходе наступления не трогала иранские позиции в Сирии и ожидала, что Тегеран в ответ сделает позитивные шаги, чего, как отметил аш-Шараа, так и не случилось.

Он приветствовал усилия Саудовской Аравии по стабилизации ситуации в Сирии, заявил о серьезном потенциале для саудовских инвестиций в Сирии. "У Саудовской Аравии - большая роль в будущем Сирии, и я чувствую гордость за все, сделанное ею для нас", - подчеркнул глава новой сирийской администрации.

Аш-Шараа упомянул, что новая администрация ведет переговоры с возглавляемыми курдами "Сирийскими демократическими силами" (СДС). Он заявил о задаче добиться интеграции курдских сил в состав новых сирийских вооруженных сил.

"Идут переговоры с СДС о решении кризиса на северо-востоке Сирии (...) Никакого раздела Сирии не будет", - отметил аш-Шараа.

Аш-Шараа затронул и вопрос выборов в Сирии, уточнив, что на их подготовку может уйти четыре года. Он добавил, что жители начнут видеть изменения к лучшему в течение года. Также он пообещал впоследствии распустить ХТШ, не исключать какие-либо группы населения из политических процессов, обеспечивать единство администрации.

8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

В конце декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об ожиданиях Москвы, что России и Сирии удастся возобновить экономическое и инвестиционное сотрудничество после завершения переходного периода в арабской стране

В то же время Лавров признал, что "процесс этот непростой". "Мы готовы этому процессу содействовать, в том числе в рамках СБ ООН, в рамках деятельности Астанинского формата, где Россия вместе с Турцией и Ираном и при участии целого ряда арабских стран готова играть роль поддержки консолидации всех процессов в Сирии", - заявил министр.

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