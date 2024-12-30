С чем связаны успехи российской промышленности.

Расти российской экономике в этом году помогает промышленность. Причем рекордными темпами два года подряд растет именно обрабатывающая промышленность. Если посмотреть на прошлые десятилетия, то тогда наибольший рост обеспечивала все-таки добыча нефти и газа. Почему теперь ситуация кардинально изменилась и сможет ли промышленность поддерживать экономику и в новом году?

За 11 месяцев рост промышленности составил более 4%, по году этот темп роста будет сохранен, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. При этом производство в обрабатывающей промышленности росло рекордными темпами –по году будет не менее 7%.

В 2023 году тоже был высокий промышленный рост – на 3,5%. Таким образом, российская промышленность два год подряд показывает наибольшие темпы роста за последнее десятилетие, за исключением восстановительного 2021 года.

Периоды у промышленности были самые разные. В XXI веке самыми тяжелыми для российской промышленности и экономики в целом был 2009 год, когда объем промышленного производства в России сократился на 10%, а российский ВВП – на 9% из-за мирового экономического кризиса, а если смотреть в недавнем прошлом, то спад промышленности был зафиксирован в 2020 году (-2,1%) из-за пандемии коронавируса, отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Однако российская промышленность сумела выйти из вынужденного простоя в 2020 году и очень быстро вышла из кризиса после 2022 года и сильнейшего санкционного удара по ней.

В прошлые десятилетия самый большой рост российской промышленности пришелся на 1999 и 2003 годы, когда она увеличивалась на 9% в год. В 2004 году промышленность выросла еще на 8%.

"Однако такие сильные результаты 1999 и 2003 годов были связаны с ростом добывающей промышленности, преимущественно нефтяной и газовой, помогли также высокие цены на нефть и газ в 2003 году. После 2022 года ситуация радикально изменилась: теперь флагманом российской промышленности является обрабатывающая промышленность, в то время как добывающая скорее аутсайдер, в основном из-за сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+",

– говорит Мильчакова.

Обрабатывающая промышленность стала расти высокими темпами – на 7-8% в год только в последние два года, замечает эксперт. С чем это связано, что помогло ей так выстрелить?

"Бюджетного финансирования обрабатывающей промышленности в 2023-2024 годах было, конечно, больше, чем до 2022 года, поэтому один из наиболее важных импульсов для роста – это, конечно, гособоронзаказ. Рост промышленности связан также с процессом импортозамещения. Определенную роль играют и национальные проекты, которые развивают транспорт и строительство дорожной инфраструктуры. Когда есть крупные проекты в строительстве, тогда есть заказы и в металлургии, и в производстве стройматериалов и т. д. Это положительно влияет и на рост в соответствующих отраслях, и на ВВП в целом", – говорит Мильчакова.

"Промышленности в 2024 году удалось выйти в такой внушительный плюс благодаря развитию общего тренда импортозамещения российских предприятий, переориентации рынков сбыта производимой ими продукции с западных стран на восточные, а также государственная поддержка внутренних заказов и бюджетное финансирование. В этом году из Фонда национального благосостояния России на бюджетные траты было выделено почти 1,3 трлн рублей", – говорит Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований компании ТР.

Наиболее сильный рост показали машиностроение, автомобилестроение, судостроение и предприятия ВПК, то есть те сектора рынка, которые ориентированы на государственные заказы и внутреннего потребителя, говорит эксперт.

Чуть менее скромный рост на 4% отмечается в производстве электроэнергии и водоснабжения. А вот сектор добычи полезных ископаемых показал отрицательный результат – минус 0,3%, указывает Вавилов.

Экспортно ориентированные компании в этом году столкнулись с серьезными финансовыми ограничениями во внешней торговле из-за санкций. Из-за чего Россия активно легализирует майнинг криптовалют и разрешила использовать их во внешних расчетах. Российские компании уже начали использовать биткоины и другие криптовалюты в международных платежах после принятия соответствующих законодательных норм, заявил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, изменения в законе позволили России противодействовать западным санкциям.

Несмотря на успехи промышленности, здесь не все так безоблачно. "Ряд отраслей столкнулись с уменьшением свободных производственных мощностей, на что постоянно обращала внимание глава ЦБ Эльвира Набиуллина, кадровый голод, усиление санкционного давления западных стран, рост процентных ставок по кредитам и конъюнктурные рыночные факторы – например, решение ОПЕК+ о продлении обязательств стран-членов нефтяного картеля по снижению нефтедобычи или уменьшение спроса на уголь в странах Азиатско-Тихоокеанского региона", – говорит Николай Вавилов.

Однако в новом году расти такими же темпами вряд ли получится. В Минэкономразвития ждут замедления промышленного роста до 2-2,5% по сравнению с 2024 годом, однако ближе к концу года цифра может вырасти до 3% за счет увеличения экспорта энергоносителей и восстановления внутреннего потребительского спроса, не исключает Вавилов.

"Не ожидаем, что в 2025 году сохранятся такие же высокие темпы роста, как в этом году, потому что их ограничивает высокая ключевая ставка и высокие процентные ставки банков, а также нехватка квалифицированных кадров и все еще сохраняющаяся зависимость многих отраслей российской промышленности от импорта – только теперь от параллельного импорта или от импорта из дружественных стран.

На наш взгляд, рост по-прежнему будут показывать производство компьютеров и электрооборудования, а тянуть назад промышленность будет сохраняющийся по понятным причинам спад в производстве нефти, возможно, и в производстве нефтепродуктов", – говорит Мильчакова.

"Мы не ждем ускорения роста промышленного производства в следующем году, потому что добыча полезных ископаемых и экспорт находятся в стагнации из-за внешних ограничений и сдержанного внешнего спроса. Рост машиностроения на фоне сдержанного бюджета следующего года едва ли будет значительным. Инвестиционный спрос под давлением из-за высокой ставки. Пока источников финансирования, которые могли бы ускорить промышленное производство, нет", – считает Илья Федоров, главный экономист "БКС Мир инвестиций".

"Наиболее сильно тренд на снижение темпов развития в будущем году коснется обрабатывающей промышленности. Также ожидается замедление в таких отраслях, как производство компьютеров, электронных и оптических изделий, производство металлических изделий (кроме машин и оборудования), производство электрического и электротехнического оборудования", – отмечает Вавилов.

Ольга Самофалова