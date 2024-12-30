Картаполов: снижение мобилизационного возраста на Украине увеличит потери ВСУ

Глава комитета Госдумы по обороне отметил, что это не повлияет на продвижение РФ в ходе СВО

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Снижение мобилизационного возраста для граждан Украины до 18 лет только увеличит потери ВСУ и никак не повлияет на ход СВО, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Это только увеличит потери ВСУ и не повлияет на наше продвижение (в ходе СВО - прим. ТАСС)", - пояснил Картаполов.

Ранее внефракционный депутат Артем Дмитрук, которому удалось выехать из страны, сообщил, что законопроект о снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет уже разработан и лежит в стенах Верховной рады. Перед этим украинские СМИ сообщили, что представитель 17-й полтавской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Лунич "неохотно признался" журналистам, что проект закона о снижении мобилизационного возраста с 25 до 18 лет уже лежит на столе в Верховной раде и ждет своего одобрения. По его словам, "вышестоящие мобилизационные органы заблаговременно поручили военным частям подготовиться к прибытию новобранцев, чтобы те, не теряя времени, приступили к боевой подготовке".