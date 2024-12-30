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Военное обозрение

Греция поставит Украине зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow для модернизированных ЗРК «Бук-М1»

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Пусковая установка 9А310М1 комплекса «Бук-М1» с ракетами Sea Sparrow

Источник изображения: topwar.ru

Греция поставит Украине зенитные ракеты, речь идет о RIM-7 Sea Sparrow, применяемых для обороны кораблей от воздушного нападения. Об этом сообщает информационный портал Pronews.

Греческое правительство продолжает поддерживать режим Зеленского, направляя на Украину вооружения и боеприпасы, но делая это без особой огласки. По данным портала, на этот раз Афины отправляют Зеленскому 24 ракеты RIM-7 Sea Sparrow из резервов ВМС Греции.

RIM-7 Sea Sparrow — американская управляемая ракета класса «корабль — воздух» с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. Принята на вооружение в 1976 году и применяется для защиты кораблей от воздушных угроз. Как сообщает украинское издание «Милитарный», у Киева есть пусковые установки под данные ракеты, это модернизированные американцами по программе FrankenSAM зенитные комплексы «Бук» советского производства, адаптированные под западные зенитные ракеты. Ранее сообщалось, что США помогли Украине переделать под американские ЗУР несколько комплексов «Бук».

Источник изображения: topwar.ru

Киев ранее просил у греков поставку зенитных комплексов С-300ПМУ1, «Тор-М1» и «Оса-АК» советского производства, стоящих на вооружении войск ПВО Греции, но получил отказ. Вместо комплексов ПВО Греция посылает Украине 24 ракеты, а запрашиваемые системы уйдут в Армению, по крайней мере такая информация озвучивается греческими медиа. Также Афины не захотели делиться с Киевом системами ПВО Patriot.

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Армения
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Продукция
Patriot ЗРК
Бук-М1
Оса-АКМ
С-300
С-300П
С-300ПМУ-1
Тор-М1
Проекты
Бук ЗРК
Тор ЗРК
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