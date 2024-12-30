Маск счел интересным возможное появление на Луне ядерной энергоустановки РФ

Роскосмос ранее сообщил, что разработка Международной научной лунной станции велась вместе с Китаем и другими странами

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Основатель и глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск назвал интересной перспективу доставки на Луну российской ядерной энергоустановки в 2033-2035 гг.

"Интересно", - написал он в X.

Ранее Роскосмос сообщил, что разработка Международной научной лунной станции велась вместе с Китаем и другими странами и что "в качестве вклада России в проект планируется, в частности, в 2033-2035 гг. доставить и установить на поверхности Луны ядерную энергетическую установку".