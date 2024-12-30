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ТАСС

В РФ создают систему звукового раннего обнаружения БПЛА с применением гидрофонов

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Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: © Depositphotos / Dusan Petkovic

Официальный представитель АО "НПП" Игорь Потапов рассказал, что проект находится на финальной стадии испытаний, которые планируют завершить в 2025 году

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Специалисты АО "НПП" совместно с НИИ радио завершают работу над созданием системы активной акустической разведки для выявления магистралей движения украинских беспилотников и противодействия атакам. Система обнаружения построена на векторных гидрофонах, изначально разработанных для подводных условий, сообщил ТАСС официальный представитель АО "НПП" Игорь Потапов.

"В России заканчивается разработка системы активной акустической разведки. Работа производится АО "НПП" совместно с ФГУП "НИИ радио". Проект находится на финальной стадии испытаний, которые планируется завершить в 2025 году. Система имеет два эшелона защиты: ближняя и дальняя зона (количество эшелонов - это опциональная величина, возможен только один, возможна защита по периметру). Система обнаружения строится на волоконно-оптических акустических векторных датчиках (векторных гидрофонах) - устройства изначально были разработаны для подводных условий, но имеют возможность адаптаций и к иным условиям", - рассказал Потапов.

По его словам, гидрофоны измеряют как звуковое давление, так и скорость частиц среды, что позволяет определить направление на источник звука. "Используются микрофоны и специальные преобразователи, которые фиксируют векторные компоненты звукового поля. Данные системы помогут эффективнее выявлять магистрали движения БПЛА противника и противодействовать атакам", - отметил собеседник агентства. 

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Россия
Проекты
БПЛА
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