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Известия.ru

МО рассказало об особенностях работы расчетов разведывательных БПЛА под Угледаром

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Расчеты беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Суперкам» мотострелкового соединения группировки войск «Восток» в режиме реального времени передают на командные пункты информацию о формированиях противника под Угледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 29 декабря сообщили в Минобороны России.


«Суперкам» предназначен для воздушной разведки, он один из лучших беспилотных летательных аппаратов в России. Мы им обнаруживаем людей, технику, всякие перемещения, наводим артиллерию. Ночная камера у него есть, она очень-очень хорошая, в ночную камеру видно практически всё», — рассказал оператор БПЛА с позывным Гаджик.

В ведомстве отметили, что российские военнослужащие ежедневно выполняют воздушную разведку на ближних и дальних рубежах линии боевого соприкосновения для выявления перемещения противника.

Воздушные разведчики, тесно взаимодействуя с артиллерийскими подразделениями, ведут работу по корректировке огня и осуществляют контроль уничтожения выявленных целей бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Минобороны подчеркнули, что «Суперкам» — легкий и надежный беспилотник, который способен обмануть системы слежения. Дрон оснащен электрическим двигателем, что делает его абсолютно бесшумным даже на небольшой высоте.

Ранее, 24 декабря, группировка войск «Север» Вооруженных сил России (ВС РФ) поразила расчетом FPV-дрона пикап с живой силой ВСУ в Сумской области. Зафиксировано прямое попадание по цели.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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