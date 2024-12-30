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ТАСС

Pronews: Греция собирается отправить Украине 24 ракеты RIM-7 Sea Sparrow

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RIM-7 Sea Sparrow
Пусковая установка для RIM-7 Sea Sparrow на корабле ВМС США.
Источник изображения: topwar.ru

Ракеты используются уже почти 40 лет и поступают из резервов греческих военно-морских и военно-воздушных сил, уточняет портал

АФИНЫ, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство Греции готовится поставить Украине 24 зенитных ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Об этом сообщил информационный портал Pronews.

По данным издания, запланирована поставка на Украину 24 ракет RIM-7 Sea Sparrow. Они используются уже почти 40 лет и поступают из резервов военно-морских и военно-воздушных сил Греции, отмечает портал.

RIM-7 Sea Sparrow ("Морской воробей") - американская управляемая ракета класса корабль - воздух с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. Была разработана в начале 1960-х на базе ракеты воздух - воздух AIM-7 Sparrow, принята на вооружение в 1976 году. Как зенитная ракета малой дальности используется для обеспечения противоракетной защиты кораблей, применяется против ракет, самолетов, вертолетов и других надводных целей.

Информационный портал Neostrategy ранее сообщал, что Греция продолжает направлять грузовики со снарядами, другими боеприпасами и вооружением на Украину, скрывая это от собственной общественности. По сведениям портала, граждане страны стали свидетелями проезда колонн греческих и иностранных грузовиков (болгарских, румынских и польских), которые перевозят контейнеры преимущественно со снарядами в балканские страны и Польшу, а оттуда на Украину. Из порта Александруполис также перевозятся боеприпасы и системы вооружения. В Александруполисе выгружаются в основном американские системы вооружения и затем доставляются к месту назначения по железной дороге, уточняло издание.

В апреле этого года Компартия Греции (КПГ) осудила отправку Афинами на Украину десятков тысяч боеприпасов, снаряженных запрещенным белым фосфором. Об этом заявил депутат КПГ Никос Папанастасис. Его высказывания привело Афинское Македонское агентство новостей. 

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