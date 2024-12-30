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Названы главные неудачи в космосе в 2024 году

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Фото: NASA / Globallookpress.com
Фото: NASA / Globallookpress.com.

Поломка Boeing Starliner стала одной из главных космических провалов 2024-го

Журналисты издания Live Science отнесли к главным неудачам в космосе в 2024-м проблемы корабля Boeing Starliner и утечки на Международной космической станции (МКС). Список доступен на сайте медиа.

Неполадки в работе Boeing Starliner, из-за которых американские астронавты «застряли» на МКС, авторы назвали самой громкой неудачей в космосе в 2024-м. Также к ним отнесли утечки воздуха в российском сегменте МКС. Кроме того, журналисты вспомнили резонансную историю, которая произошла в марте: тогда крышу жилого дома в Неаполе, штат Флорида, пробил фрагмент космического мусора.

Специалисты отметили неполадки в работе солнечного паруса от НАСА и завершение миссии марсианского вертолета Ingenuity из-за аварийной посадки. Также они напомнили, что ровер Curiosity, который изучает Марс в течение уже 12 лет, в 2024-м году получил заметные повреждения колеса.

В материале вспомнили проблемы космических зондов «Вояджер», с которыми НАСА теряла связь и сталкивалась с отключением ряда узлов. Также они выделили некоторые проблемы Falcon 9, из-за которых SpaceX потеряла несколько образцов ракет.

В заключении журналисты Live Science напомнили о том, что в 2024-м году несколько раз космический мусор становился угрозой для космонавтов и космических аппаратов. Так, в августе из-за запуска китайских спутников группировки «Тысяча парусов» на орбите Земли образовался мусор, а в октябре спутник Intelsat 33e разрушился и развалился на сотни обломков.

В конце декабря профессор Аризонского университета Вишну Редди предупредил о риске катастрофы из-за космического мусора на орбите. Также он отметил, что сегодня человечество не обладает технологиями по очистке космоса.

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