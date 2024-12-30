ВМС США завершили испытания по программе автономной дозаправки на море

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Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) завершило новаторское испытание системы автоматизированной заправки в море (FAS) в рамках своей программы No Manning Required Ship (NOMARS), пишет американское издание Army Recognition.

Это достижение знаменует собой важный шаг вперед в обеспечении автономной работы беспилотных надводных судов (USV) в течение длительного времени без необходимости присутствия человека на борту принимающего судна

- говорится в материале издания.

В рамках программы NOMARS разрабатываются USV, которые могут функционировать независимо, устраняя необходимость в помещениях для экипажа или мерах безопасности на борту. Это испытание было проведено с использованием двух экспериментальных USV – Ranger и Mariner.

По словам авторов Army Recognition, заправка USV в море сопряжена с особыми трудностями, поскольку современные методы требуют от персонала умения обращаться с трубопроводами и шлангами. Эти ограничения усложняют конструкцию USV и подвергают членов экипажа риску в неблагоприятных морских условиях. Программа NOMARS решает эти проблемы, внедряя подход к заправке, при котором люди остаются на борту заправочного судна, а операции на USV автоматизируются.

На следующем этапе программы будет проведено тестирование системы FAS на беспилотном судне Defiant весной 2025 года.