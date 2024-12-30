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Военное обозрение

Президент РФ подписал закон, позволяющий исключить «Талибан» из списка запрещённых в России организаций

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Источник изображения: topwar.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий исключить движение «Талибан»* и не только из списка запрещённых в РФ террористических организаций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, запрет деятельности может быть временно приостановлен по решению суда РФ на основании заявления генпрокурора России при наличии данных о том, что такая организация прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма.

Сейчас в законодательстве РФ не предусмотрен механизм, допускающий приостановление запрета деятельности такой организации. И одобренный президентом закон призван устранить этот пробел.

После вступления в законную силу судебного решения сопутствующие изменения будут вноситься в список террористических организаций.

Некоторое время назад Путин говорил, что необходимо выстраивать отношения с «Талибаном»*, который признан в РФ террористическим с 2003 года. Разговоры о том, что это движение следует исключить из списка террористических организаций, в российском руководстве, экспертной среде ведутся достаточно давно.

Талибы* — это те самые «пастухи с автоматами Калашникова», которые после двадцати лет интервенции с позором изгнали из Афганистана военный контингент НАТО во главе с США. В отместку американцы поступили привычно — изъяли зарубежные активы одной из самых бедных в мире стран в размере семи миллиардов долларов. В Кабуле это решение назвали «грабежом», примерно такие же оценки прозвучали в Пекине и Москве.

После прихода к власти талибы* переименовали государство в Исламский эмират Афганистан. При этом новые власти сразу объявили, что намерены выстраивать добрососедские отношения с Россией как в политической, так и в экономической сферах.

Сближение России с властями Исламского эмирата Афганистан — это важный шаг для нашего государства. Новые власти Афганистана продемонстрировали свои искренние намерения принести мир в свою страну и в регион.

К слову, подписанный президентом РФ закон может касаться не только «Талибана». После внесения соответствующих изменений в нормативно-правовую базу Россия может исключать, постоянно или временно, из списка запрещенных и другие, ранее считавшиеся террористическими, организации. Членство в них граждан РФ в этом случае перестает считаться преступлением.

* на данный момент в списке террористических организаций, запрещенных в РФ

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