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ТАСС

Экс-главком ВСУ: Украине придется снизить возраст мобилизации до 18 или 20 лет

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© AP Photo/ Libkos
© AP Photo/ Libkos.
Источник изображения: © AP Photo/ Libkos

Виктор Муженко отметил, что временно отсрочить это можно лишь путем привлечения к службе представителей силовых структур

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Украина должна будет снизить мобилизационный возраст до 18 или 20 лет по объективным причинам, временно отсрочить это можно лишь путем привлечения к службе представителей силовых структур. Об этом заявил бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко.

"Я думаю, что объективно мы к этому [к снижению мобилизационного возраста] придем, к сожалению. <...> С 18 или с 20 лет - это уже другой вопрос", - сказал он в интервью украинской службе "Радио Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций).

По его мнению, временно этого можно избежать путем привлечения "более молодых, более энергичных" сотрудников силовых структур к несению воинской службы в боевых частях. "Возможно, этот вопрос будет решен, скажем так, на определенный период времени оттянут", - добавил он.

Ранее украинское интернет-издание "Полтавщина" со ссылкой на представителя 17-й Полтавской бригады ВСУ Сергея Лунича сообщало, что законопроект о снижении мобилизационного возраста до 18 лет уже разработан и передан в Верховную раду. Позднее передачу законопроекта в парламент подтвердил внефракционный депутат Артем Дмитрук. Публично украинские власти отрицают планы снизить мобилизационный возраст, к чему их открыто призывают западные партнеры. В частности, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты и союзники настаивают на снижении призывного возраста на Украине до 18 лет.

Сейчас на Украине мобилизации подлежат мужчины с 25 до 60 лет. В 2024 году возраст мобилизации уже один раз снижался - до апреля 2024 года мобилизовать могли только с 27 лет. Несмотря на это, ВСУ продолжают испытывать серьезный дефицит личного состава. 

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