Уральский авиазавод показал кадры полета УТС-800

Предприятие передало два таких самолета Министерству обороны России

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) опубликовал видео первого полета серийного учебно-тренировочного самолета УТС-800. Кроме того, предприятие передало два таких самолета Министерству обороны России.

"Эти два серийных УТС-800 подключат к летным испытаниям. В высших учебных заведениях министерства обороны как во времена СССР, так и в настоящее время самолет такого класса отсутствует. Самолетом первоначальной и основной подготовки курсантов в разное время были реактивные L-29 и L-39. Включение самолета УТС-800 в систему летного обучения пилотов существенно снизит стоимость подготовки курсантов и обеспечит ее высокую эффективность", - сообщил официальный представитель УЗГА.