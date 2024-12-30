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ТАСС

Фрегат "Адмирал Горшков" вернулся в Североморск из дальнего похода

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Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков".
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Впервые корабль Северного флота с гиперзвуковым оружием на борту выполнял задачи в Западной Атлантике

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Многоцелевой фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" завершил выполнение задач дальнего похода и вернулся в главную базу Северного флота. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Сегодня в Североморске состоялась встреча фрегата Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков", который завершил выполнение задач дальнего похода и вернулся в базу. Доклад об успешном выполнении поставленных задач экипажем корабля принимал командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов", - сказали в пресс-службе.

Там информировали, что командующий флотом, поздравляя экипаж фрегата отметил, что "дальний поход был выполнен в сложной и напряженной военно-политической обстановке, когда наше государство продолжает решать задачи специальной военной операции, в условиях нарастающего противостояния со странами Запада".

Кабанцов подчеркнул, что впервые корабль Северного флота с гиперзвуковым оружием на борту выполнял задачи в Западной Атлантике. Совместно с атомоходом "Казань" фрегат совершил неофициальный визит в порт Гавана. Венцом похода стало участие совместно с фрегатом "Адмирал Головко" в учении группировки Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России, в ходе которого совместно экипажи фрегатов успешно применили гиперзвуковые ракеты "Циркон" по морской мишени.

По традиции, командиру фрегата командующий вручил жареного поросенка, а отличившимся морякам - награды и грамоты. Поздравил экипаж корабля с возвращением и глава ЗАТО Североморска Владимир Евменьков. По сложившейся в Заполярье традиции он вручил командиру фрегата северную семгу. 

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