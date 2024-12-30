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Хабаровская фирма «Аэро-ХИТ» создала и выпускает беспилотники для нужд фронта. Аппарат уже успел отлично зарекомендовать себя на передовой.

Глава компании-разработчика Виктор Яценко рассказал журналистам проекта «Герои спецоперации Z» об этом FPV-дроне с рамой необычной Н-образной формы.

Этот дрон можно максимально просто видоизменить, оснастить и отправить воевать

- отметил руководитель предприятия.

По его словам, данный аппарат может применяться и как ударный беспилотник-камикадзе, и как транспортное средство для доставки грузов на передовую. В дальнейшем специалисты компании намерены внедрить в свою разработку элементы искусственного интеллекта и создать из таких БПЛА «боевой рой».

Гендиректор компании «Аэро-ХИТ» признался, что хотел сделать этот беспилотник лучшим дроном в России. В отличие от большинства беспилотников своего класса, он не Х-образный, а Н-образный. Такая рама лучше всего подходит для реализации транспортной функции.

Виктор Яценко стал генеральным директором компании только в этом году. Его хорошо знают в ДНР, так как ранее он возглавлял в республике министерство связи. Его главное достижение на данной должности – создание независимого и автономного сотового оператора «Феникс», не зависящего от Украины. Сам он является уроженцем Херсона. И хотя он родился и вырос в украинском государстве, он еще со школы мечтал, чтобы его родной город оказался в составе России.