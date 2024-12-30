Войти
Военное обозрение

Глава компании-разработчика рассказал о FPV-дроне с рамой необычной Н-образной формы

59
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Хабаровская фирма «Аэро-ХИТ» создала и выпускает беспилотники для нужд фронта. Аппарат уже успел отлично зарекомендовать себя на передовой.

Глава компании-разработчика Виктор Яценко рассказал журналистам проекта «Герои спецоперации Z» об этом FPV-дроне с рамой необычной Н-образной формы.

Этот дрон можно максимально просто видоизменить, оснастить и отправить воевать

- отметил руководитель предприятия.

По его словам, данный аппарат может применяться и как ударный беспилотник-камикадзе, и как транспортное средство для доставки грузов на передовую. В дальнейшем специалисты компании намерены внедрить в свою разработку элементы искусственного интеллекта и создать из таких БПЛА «боевой рой».

Гендиректор компании «Аэро-ХИТ» признался, что хотел сделать этот беспилотник лучшим дроном в России. В отличие от большинства беспилотников своего класса, он не Х-образный, а Н-образный. Такая рама лучше всего подходит для реализации транспортной функции.

Виктор Яценко стал генеральным директором компании только в этом году. Его хорошо знают в ДНР, так как ранее он возглавлял в республике министерство связи. Его главное достижение на данной должности – создание независимого и автономного сотового оператора «Феникс», не зависящего от Украины. Сам он является уроженцем Херсона. И хотя он родился и вырос в украинском государстве, он еще со школы мечтал, чтобы его родной город оказался в составе России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.12 22:47
  • 21
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 29.12 22:24
  • 6779
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.12 17:28
  • 1398
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.12 15:59
  • 3
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 29.12 05:33
  • 1
США планируют построить 64 стратегических бомбардировщика шестого поколения к 2032 году - СМИ
  • 29.12 02:57
  • 1
Ответ на "Сравниваем российский арсенал тактического ядерного оружия с американским (Newsweek, США)"
  • 28.12 11:38
  • 2
"Бомж-ракеты" угрожают России. Создала ли Украина оружие, способное атаковать Москву?
  • 28.12 00:07
  • 0
О "корабельном наследстве" ВМФ СССР (только надводные корабли)
  • 27.12 13:25
  • 8568
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.12 09:39
  • 2
Ответ на "Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин"
  • 27.12 09:26
  • 27
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 26.12 21:27
  • 0
О торпедах и пр. - хотя это не о "Ясенях", но близко к теме.
  • 26.12 21:25
  • 0
Ответ на "ВСУ охотятся на российские танки Т-90М "Прорыв" в зоне СВО"
  • 26.12 20:19
  • 1
В "Оборонлогистике" заявили, что в отношении судна Ursa Major был совершен теракт
  • 26.12 19:55
  • 1
На форуме War Thunder появилась секретная информация об истребителе НАТО — опять