Израиль впервые успешно применил американскую систему ПРО THAAD для перехвата баллистической ракеты

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Армия обороны Израиля впервые успешно применила систему противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) производства американской корпорации Lockheed Martin. С ее помощью вчера утром была перехвачена баллистическая ракета, выпущенная повстанцами-хуситами с территории Йемена, сообщает онлайн-издание военной тематики Defence Industry Europe. Поддержку в обнаружении цели оказывали израильские противоракетные комплексы класса Arrow.

Очевидно, речь идет о попытке военизированного формирования хуситов «Ансар Алла» нанести удар по международному аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Об атаке по крупнейшей израильской воздушной гавани гиперзвуковой ракетой вчера сообщил представитель йеменских повстанцев.

Система THAAD уникальна тем, что способна перехватывать баллистические ракеты как в атмосфере Земли, так и в космическом пространстве на высоте от 30 до 150 километров. Этим она отличается от израильских систем ПРО Arrow — Arrow 2 работает в атмосфере, а Arrow 3 — за её пределами. Американский комплекс ПРО является универсальным и предназначен для нейтрализации угроз различной дальности и траектории.

Система THAAD была развернута в Израиле 13 октября 2024 года по распоряжению президента США Джо Байдена. Ее основная цель — укрепить противовоздушную оборону Израиля на фоне растущих угроз со стороны Ирана, который в этом году дважды наносил ракетные удары по территории еврейского государства.

Хотя атаки йеменских хуситов менее интенсивны по сравнению с теми, что организует Иран, они представляют постоянную угрозу, поскольку хуситы часто используют баллистические ракеты или беспилотники. Некоторые из этих ракет, особенно те, которые классифицируются как гиперзвуковые, не были полностью перехвачены израильскими системами Arrow, что иногда приводило к частичному попаданию в цель. Именно этот пробел и должна устранить американская система ПРО THAAD, которая уже интегрирована в общую противовоздушную оборону страны.

Первый боевой успех системы был зафиксирован в 2022 году в Объединенных Арабских Эмиратах, где она перехватила ракету хуситов. С тех пор ОАЭ и Саудовская Аравия приобрели несколько батарей THAAD для противодействия угрозам со стороны Ирана и его региональных союзников, таких как йеменские хуситы.

В настоящее время США эксплуатируют семь батарей THAAD, каждая из которых стоит от 1 до 1,8 миллиарда долларов, и планируют увеличить их количество до восьми. Эти инвестиции соответствуют более широким приоритетам в области безопасности, поскольку в настоящее время ведутся переговоры о размещении батареи THAAD в Европе для противодействия «новым угрозам со стороны России», пишет Defence Industry Europe.