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ЦАМТО

На атомном ледоколе "Якутия" поднят государственный флаг

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Вывод из Санкт-Петербурга на заводские ходовые испытания универсального атомного ледокола "Якутия" проекта 22220 (ЛК-60Я), построенного на АО "Балтийский завод", 01.12.2024
Вывод из Санкт-Петербурга на заводские ходовые испытания универсального атомного ледокола "Якутия" проекта 22220 (ЛК-60Я), построенного на АО "Балтийский завод", 01.12.2024.
Источник изображения: Сurious / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 28 декабря. На Балтийском заводе ОСК 28 декабря состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага на универсальном атомном ледоколе "Якутия", построенном по заказу ФГУП "Атомфлот".

Закладка ледокола "Якутия" состоялась 26 мая 2020 года, спуск на воду – 22 ноября 2022 года. В церемонии спуска принял участие президент России Владимир Путин.

Судно стало четвертым по счету и третьим серийным, построенным на заводе по проекту 22220. От своих предшественников "Якутия" отличается тем, что на ней проведены масштабные мероприятия по импортозамещению. Оборудование и комплектующие ледокола в сжатые сроки заменены на отечественные. Благодаря внедренным на заводе новым элементам производственной системы значительно сократилось время строительства атомохода.

"Позади – четыре с половиной года интенсивной работы большой команды судостроителей, инженеров и ученых. Работа велась в сложных условиях, вызванных пандемией и внешним давлением. Санкционные ограничения, с которыми мы столкнулись, не помешали нам обеспечить качественное и своевременное строительство заказа", – отметил первый заместитель генерального директора ОСК Андрей Бузинов.

Корпус судна изготовлен из прочной, устойчивой к коррозии стали и защищен от образования наледи и налипания льда. Ледокол может пробивать дорогу во льдах толщиной до 3 м. Ядерная энергетическая установка "Якутии" состоит из двух водо-водяных ядерных реакторов "РИТМ-200", разработанных в России. Тепловая мощность каждого ректора составляет 175 МВт, срок службы – 40 лет.

"Хочу поблагодарить всех, кто вместе с нами строил, проводил пуско-наладочные работы и испытывал ледокол "Якутия". Это был тяжелый и кропотливый труд, который сделал нас профессионально сильнее. Мы продолжаем строительство серии. Балтийский завод со своим детищем не прощается, мы будем помогать Атомфлоту его эксплуатировать, обеспечивать запчастями, производить обслуживание. Также благодарю за оказанное доверие Росатом и ОСК. Балтийцы свою работу выполнят, мы достроим серию в назначенные сроки. Коллектив завода готов взяться за реализацию новых амбициозных проектов, в том числе за строительство более мощных надводных судов с ядерной энергетической установкой", – сказал генеральный директор Балтийского завода Александр Коновалов.

Ледоколы проекта 22220 – самые большие и мощные в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в Арктике. В настоящее время успешно эксплуатируются три ледокола, построенные на Балтийском заводе: "Арктика", "Сибирь" и "Урал".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Россия
Продукция
ЛК-60Я
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