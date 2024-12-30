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ЦАМТО

Hanwha Aerospace поставит пусковые установки для ЗРК M-SAM ВС Саудовской Аравии

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Полигонный запуск зенитной управляемой ракеты из самоходной пусковой установки южнокорейского зенитного ракетного комплекса средней дальности Cheongung II (KM-SAM Block II), 2020 год
Полигонный запуск зенитной управляемой ракеты из самоходной пусковой установки южнокорейского зенитного ракетного комплекса средней дальности Cheongung II (KM-SAM Block II), 2020 год.
Источник изображения: DAPA

ЦАМТО, 28 декабря. Hanwha Aerospace 26 декабря подписала с компанией LIG Nex1 контракты на общую сумму 940 млрд. вон (642 млн. долл.) на поставку компонентов для ЗРК средней дальности M-SAM Блок.2 (Cheongung II), заказанных ВС Саудовской Аравии.

Hanwha Aerospace заявила, что в соответствии с условиями соглашений, она поставит LIG Nex1 пусковые установки и другие компоненты для систем Cheongung-II. Поставки выполняются в рамках подписанного LIG Nex1 контракта стоимостью 3,2 млрд. долл. на поставку ЗРК M-SAM Блок.2 Эр-Рияду.

LIG Nex1 отвечает за производство ракет и интеграцию всех систем. Компания Hanwha Systems выступает поставщиком многофункциональных РЛС, а Hanwha Aerospace – пусковых установок.

Как сообщал ЦАМТО, южнокорейская LIG Nex1 заключила контракт на поставку Министерству обороны Саудовской Аравии ЗРК средней дальности M-SAM Блок.2 в ноябре 2023 года. Стоимость заказа составляет 3,2 млрд. долл. Решение раскрыть данные о продаже было принято после того, как 4 февраля 2024 года министры обороны двух стран провели переговоры по вопросу активизации связей в сфере поставок вооружений в кулуарах Всемирной оборонной выставки в Эр-Рияде.

ЗРК Cheongung II предназначен для поражения не только атакующих самолетов противника на дальностях до 40 км, но и баллистических ракет. Предполагается, что ракета-перехватчик способна развивать скорость до 5М и уничтожать баллистические ракеты методом прямого удара на высотах до 20 км.

В состав каждой батареи ЗРК M-SAM Блок.2 входят многофункциональная РЛС X-диапазона, от четырех до восьми самоходных восьмиконтейнерных пусковых установок вертикального пуска, центр боевого управления, а также транспортно-заряжающие машины и машины обеспечения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
Южная Корея
Компании
LIG Nex1
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