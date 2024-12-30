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ТАСС

Портфель заказов "Рособоронэкспорта" достиг рекордного уровня

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© Марина Лысцева/ ТАСС
© Марина Лысцева/ ТАСС.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ ТАСС

Он составил более $57 млрд

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Портфель заказов "Рособоронэкспорта" на конец 2024 года достиг рекордного за всю историю уровня - более $57 млрд - и предусматривает поставку российской продукции военного назначения в 44 страны. Об этом сообщил его генеральный директор, заместитель председателя Союза машиностроителей России Александр Михеев.

"Портфель заказов "Рособоронэкспорта" на конец 2024 года достиг рекордного за всю историю компании показателя. Он составляет более 57 млрд долларов и предусматривает поставку российской продукции военного назначения в 44 страны мира", - приводит его слова пресс-служба спецэкспортера.

В компании уточнили, что приоритет оборонно-промышленного комплекса сегодня - обеспечение потребностей Вооруженных сил Российской Федерации. "Рекордный экспортный портфель заказов на российские вооружение и военную технику показывает высокий внешнеторговый потенциал Рособоронэкспорта и готовность партнеров к сотрудничеству", - отметили в пресс-службе спецэкспортера. 

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