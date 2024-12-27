Безопасность при использовании кредитных карт: как защитить свои средства

Кредитная карта — программа кредитования с более гибкими условиями, чем потребительский кредит. Главное преимущество кредитки — наличие льготного периода (ещё его называют грейсом). Пока действует грейс, банк не начисляет проценты. Как только заёмщик погашает задолженность, беспроцентный период обновляется — и лимитом можно пользоваться снова.

Кредитная карта без посещения банка — хорошее решение, когда деньги нужны срочно и не хочется переплачивать микрофинансовым организациям (они могут начислять по займам до 0,8% в день). Чтобы оформить карточку, достаточно подать онлайн-заявку на сайте Альфа-Банка, дождаться одобрения (ответ известен в течение двух минут) и подписать договор кредитования. Документы вместе с пластиком сотрудник банка привезёт в любое удобное для вас место. Главное — заранее договориться о встрече, определив дату и время.

Как обладателям кредитных карточек обезопасить себя от мошенников

Правила оплаты кредиткой такие же, как и для дебетовок:

при получении карточки поставьте свою подпись в специальной строке на оборотной стороне пластика: это простое действие снижает риск мошенничества в случае утери кредитки

потеряв карту, сразу заблокируйте её

храните кредитки в кошельке или непрозрачном картхолдере

никому не сообщайте ПИН и CVC-код

не передавайте свою карточку третьим лицам — даже родственникам и друзьям

логин и пароль от профиля на Госуслугах должны быть известны только вам

в приложении банка и в онлайн-банкинге установите несколько уровней идентификации

соблюдайте осторожность при оплате товаров и услуг интернете: не открывайте сомнительные ссылки, а данные карточки вводите только в том случае, если установлено защищённое соединение (об этом говорит значок закрытого замка в адресной строке)

старайтесь совершать онлайн-покупки только со своего компьютера, ноутбука, смартфона или планшета, при этом обязательно пользуйтесь антивирусом

установите месячный лимит на расходные операции

оформите услугу СМС-информирования о списаниях

если вы решили снять деньги с кредитки, проверьте, чтобы в непосредственной близости не было посторонних

перед использованием банкомата осмотрите его и убедитесь, что внешний вид устройства не вызывает подозрений

А также не посвящайте окружающих в свою материальную ситуацию и меньше обсуждайте финансовые вопросы: деньги любят тишину.

Ещё шесть проверенных рекомендаций по использованию кредитной карты

Чтобы пользоваться кредиткой выгодно, финансовые эксперты советуют:

Контролировать расходы: не тратить больше той суммы, которую получится закинуть на счёт без урона для бюджета Помимо минимальных платежей, вносить дополнительные суммы, чтобы быстрее погасить долг Регулярно обновлять грейс Не допускать просрочек — проценты начисляются ежедневно, также возможны штрафы и пени Соблюдать условия программы лояльности, чтобы регулярно получать кэшбэк, бонусы и привилегии Если в договоре сказано, что за снятие наличных, переводы и квазикэш-операции взимается комиссия или предусмотрено преждевременное завершение льготного периода, от этих транзакций лучше отказаться

Когда карта больше не нужна, её важно правильно закрыть — внести остаток долга и расторгнуть договор.