Войти

Безопасность при использовании кредитных карт: как защитить свои средства

164

Кредитная карта — программа кредитования с более гибкими условиями, чем потребительский кредит. Главное преимущество кредитки — наличие льготного периода (ещё его называют грейсом). Пока действует грейс, банк не начисляет проценты. Как только заёмщик погашает задолженность, беспроцентный период обновляется — и лимитом можно пользоваться снова.

Кредитная карта без посещения банка — хорошее решение, когда деньги нужны срочно и не хочется переплачивать микрофинансовым организациям (они могут начислять по займам до 0,8% в день). Чтобы оформить карточку, достаточно подать онлайн-заявку на сайте Альфа-Банка, дождаться одобрения (ответ известен в течение двух минут) и подписать договор кредитования. Документы вместе с пластиком сотрудник банка привезёт в любое удобное для вас место. Главное — заранее договориться о встрече, определив дату и время.

Как обладателям кредитных карточек обезопасить себя от мошенников

Правила оплаты кредиткой такие же, как и для дебетовок:

  • при получении карточки поставьте свою подпись в специальной строке на оборотной стороне пластика: это простое действие снижает риск мошенничества в случае утери кредитки

  • потеряв карту, сразу заблокируйте её

  • храните кредитки в кошельке или непрозрачном картхолдере

  • никому не сообщайте ПИН и CVC-код

  • не передавайте свою карточку третьим лицам — даже родственникам и друзьям

  • логин и пароль от профиля на Госуслугах должны быть известны только вам

  • в приложении банка и в онлайн-банкинге установите несколько уровней идентификации

  • соблюдайте осторожность при оплате товаров и услуг интернете: не открывайте сомнительные ссылки, а данные карточки вводите только в том случае, если установлено защищённое соединение (об этом говорит значок закрытого замка в адресной строке)

  • старайтесь совершать онлайн-покупки только со своего компьютера, ноутбука, смартфона или планшета, при этом обязательно пользуйтесь антивирусом

  • установите месячный лимит на расходные операции

  • оформите услугу СМС-информирования о списаниях

  • если вы решили снять деньги с кредитки, проверьте, чтобы в непосредственной близости не было посторонних

  • перед использованием банкомата осмотрите его и убедитесь, что внешний вид устройства не вызывает подозрений

А также не посвящайте окружающих в свою материальную ситуацию и меньше обсуждайте финансовые вопросы: деньги любят тишину.

Ещё шесть проверенных рекомендаций по использованию кредитной карты

Чтобы пользоваться кредиткой выгодно, финансовые эксперты советуют:

  1. Контролировать расходы: не тратить больше той суммы, которую получится закинуть на счёт без урона для бюджета

  2. Помимо минимальных платежей, вносить дополнительные суммы, чтобы быстрее погасить долг

  3. Регулярно обновлять грейс

  4. Не допускать просрочек — проценты начисляются ежедневно, также возможны штрафы и пени

  5. Соблюдать условия программы лояльности, чтобы регулярно получать кэшбэк, бонусы и привилегии

  6. Если в договоре сказано, что за снятие наличных, переводы и квазикэш-операции взимается комиссия или предусмотрено преждевременное завершение льготного периода, от этих транзакций лучше отказаться

Когда карта больше не нужна, её важно правильно закрыть — внести остаток долга и расторгнуть договор.

  • В новости упоминаются
Проекты
ИТ
Разное
Кредитование
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.12 17:56
  • 6762
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.12 13:51
  • 1392
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 28.12 11:38
  • 2
"Бомж-ракеты" угрожают России. Создала ли Украина оружие, способное атаковать Москву?
  • 28.12 00:07
  • 0
О "корабельном наследстве" ВМФ СССР (только надводные корабли)
  • 27.12 13:25
  • 8568
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.12 09:39
  • 2
Ответ на "Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин"
  • 27.12 09:26
  • 27
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 26.12 21:27
  • 0
О торпедах и пр. - хотя это не о "Ясенях", но близко к теме.
  • 26.12 21:25
  • 0
Ответ на "ВСУ охотятся на российские танки Т-90М "Прорыв" в зоне СВО"
  • 26.12 20:19
  • 1
В "Оборонлогистике" заявили, что в отношении судна Ursa Major был совершен теракт
  • 26.12 19:55
  • 1
На форуме War Thunder появилась секретная информация об истребителе НАТО — опять
  • 26.12 03:03
  • 1
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 26.12 02:35
  • 1
«Потеснить мощь России в Арктике»: США начали постройку тяжёлого ледокола
  • 26.12 01:51
  • 3
Ответ на "Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец"
  • 25.12 23:50
  • 0
Ответ на "Российский танк Т-80 — это не шутка (The National Interest, США)"