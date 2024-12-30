Глава НПО машиностроения: крылатые ракеты успешно поражали цели на учениях

Гендиректор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов отметил, что ракеты также применяли в ходе СВО

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Крылатые ракеты разработки реутовского НПО машиностроения в течение 2024 года успешно поражали цели на учениях и применялись в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом говорится в новогоднем поздравлении его генерального директора и генерального конструктора Александра Леонова коллективу предприятия.

Леонов напомнил, что НПО машиностроения отметила 2024 год производственными успехами. "30 ноября выведен на орбиту второй космический аппарат "Кондор-ФКА" - группировка доведена до штатной численности. Крылатые ракеты разработки предприятия успешно поражали намеченные цели в ходе учений на всех флотах страны, применялись в ходе СВО. Продолжаются перспективные разработки по ракетным комплексам стратегического назначения, выполняются все обязательства в рамках военно-технического сотрудничества", - сказал он.

Сверхзвуковая крылатая ракета "Оникс" разработки и производства НПО маш состоит на вооружении как кораблей и подлодок ВМФ России, так и используется в составе берегового ракетного комплекса "Бастион".