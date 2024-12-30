Войти
ТАСС

Глава НПО машиностроения: крылатые ракеты успешно поражали цели на учениях

58
0
0
Александр Леонов
Генеральный директор, генеральный конструктор АО "ВПК "НПО машиностроения", член регионального совета Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Леонов.
Источник изображения: АО "Корпорация "Тактическое Ракетное Вооружение"

Гендиректор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов отметил, что ракеты также применяли в ходе СВО

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Крылатые ракеты разработки реутовского НПО машиностроения в течение 2024 года успешно поражали цели на учениях и применялись в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом говорится в новогоднем поздравлении его генерального директора и генерального конструктора Александра Леонова коллективу предприятия.

Леонов напомнил, что НПО машиностроения отметила 2024 год производственными успехами. "30 ноября выведен на орбиту второй космический аппарат "Кондор-ФКА" - группировка доведена до штатной численности. Крылатые ракеты разработки предприятия успешно поражали намеченные цели в ходе учений на всех флотах страны, применялись в ходе СВО. Продолжаются перспективные разработки по ракетным комплексам стратегического назначения, выполняются все обязательства в рамках военно-технического сотрудничества", - сказал он.

Сверхзвуковая крылатая ракета "Оникс" разработки и производства НПО маш состоит на вооружении как кораблей и подлодок ВМФ России, так и используется в составе берегового ракетного комплекса "Бастион". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Бастион
Компании
НПО машиностроения
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.12 22:47
  • 21
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 29.12 22:24
  • 6779
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.12 17:28
  • 1398
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.12 15:59
  • 3
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 29.12 05:33
  • 1
США планируют построить 64 стратегических бомбардировщика шестого поколения к 2032 году - СМИ
  • 29.12 02:57
  • 1
Ответ на "Сравниваем российский арсенал тактического ядерного оружия с американским (Newsweek, США)"
  • 28.12 11:38
  • 2
"Бомж-ракеты" угрожают России. Создала ли Украина оружие, способное атаковать Москву?
  • 28.12 00:07
  • 0
О "корабельном наследстве" ВМФ СССР (только надводные корабли)
  • 27.12 13:25
  • 8568
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.12 09:39
  • 2
Ответ на "Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин"
  • 27.12 09:26
  • 27
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 26.12 21:27
  • 0
О торпедах и пр. - хотя это не о "Ясенях", но близко к теме.
  • 26.12 21:25
  • 0
Ответ на "ВСУ охотятся на российские танки Т-90М "Прорыв" в зоне СВО"
  • 26.12 20:19
  • 1
В "Оборонлогистике" заявили, что в отношении судна Ursa Major был совершен теракт
  • 26.12 19:55
  • 1
На форуме War Thunder появилась секретная информация об истребителе НАТО — опять