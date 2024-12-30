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ТАСС

Роскосмос сможет выпускать облигации

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Роскосмос
Роскосмос.
Источник изображения: Александр Щербак/ ТАСС

Ценные бумаги, выпускаемые госкорпорацией, могут быть и без обеспечения

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет госкорпорацию "Роскосмос" правом выпускать облигации, в том числе и без обеспечения. Документ опубликован.

Правом выпускать облигации в России наделены несколько государственных корпораций, в числе которых - Внешэкономбанк, Российские автомобильные дороги, Ростех, Росатом. Теперь таким правом на выпуск облигаций будет обладать и Роскосмос. Ценные бумаги, выпускаемые госкорпорацией, могут быть и без обеспечения.

Как указывали авторы закона, возможности российских банков по предоставлению долгосрочного финансирования с низкой процентной ставкой существенно ограничены. "Ввиду отсутствия свободных денежных средств у организаций ракетно-космической промышленности, а также в целях снижения единовременной нагрузки на федеральный бюджет корпорацией планируется осуществление выпуска облигаций", - указывалось в пояснительной записке.

Средства от размещения облигаций будут направлены на реализацию инвестиционных проектов в космической сфере или рефинансирование заемных средств, которые брались на соответствующие цели. Среди них и развертывание организациями корпорации серийного производства космических аппаратов, модернизация и создание производственной инфраструктуры, производящей служебную аппаратуру.

Помимо этого, закон наделяет правление Роскосмоса полномочием предоставлять в наблюдательный совет предложения о выпуске ценных бумаг. Сам набсовет сможет принимать решения о размещении облигаций и об утверждении их программы. А генеральный директор получает право подписывать документы, на основании которых корпорация и будет выпускать бумаги.

Как пояснил ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ), теперь Роскосмос сможет привлекать дополнительные средства от инвесторов и меньше полагаться на другие источники финансирования. Так, пояснял депутат, корпорация сможет финансировать ключевые проекты без чрезмерного давления на бюджет. А это, в свою очередь, ускорит внедрение новых технологий, повысит конкурентоспособность отрасли и создаст условия для масштабного производства современных спутников и другой космической техники. 

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