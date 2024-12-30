На границе Афганистана и Пакистана прошли вооружённые столкновения

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Сегодня утром произошли ожесточенные столкновения между афганскими талибами (*члены признанной в России террористической и запрещенной организации) и пакистанской армией вдоль линии Дюранда.

Афганские СМИ сообщают, что военные страны начали операцию возмездия в соседнем Пакистане в ответ на недавние авиаудары пакистанских ВВС по афганской провинции Пактия.

Обе стороны утверждают, что захватили военные аванпосты и что противник понес потери, но подтвержденных сообщений о точном количестве жертв пока нет.

Напомним, что ранее на этой неделе ВВС Пакистана нанесли авиаудары по нескольким предполагаемым объектам пакистанских талибов на территории соседнего Афганистана.

В Кабуле резко осудили действия Исламабада, отметив, что в результате этих ударов погибли мирные жители, в том числе женщины и дети. В Минобороны Афганистана заявили, что не оставят действия Пакистана без ответа.

Между Афганистаном и Пакистаном нет четко определенной границы. Условной границей между странами является так называемая линия Дуранда прояженностью более 2600 километров, которую фактически установили британцы в конце XIX века. Этим вопросом занимался секретарь британской индийской колониальной администрации Мортимер Дюранд.