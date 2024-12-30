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ЦАМТО

BAE Systems поставит СВ США дополнительные машины высокой проходимости CATV

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Опытный образец выбранной армией США по программе Cold Weather All-Terrain Vehicle (CATV) двухзвенной сочлененной гусеничной плавающей вездеходной машины BAE Systems H&auml;gglunds Beowulf
Опытный образец выбранной армией США по программе Cold Weather All-Terrain Vehicle (CATV) двухзвенной сочлененной гусеничной плавающей вездеходной машины BAE Systems Hägglunds Beowulf.
Источник изображения: BAE Systems

ЦАМТО, 28 декабря. Компания BAE Systems объявила о подписании контракта на поставку Сухопутным войскам США 44 машин высокой проходимости для применения в холодных условиях CATV (Cold Weather All-Terrain Vehicle).

Заказ включает реализацию опциона к заключенному в августе 2022 года базовому соглашению на сумму 48 млн. долл. и закупку стоимостью 20 млн. долл. за счет финансирования на 2025 ф.г.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2022 года BAE Systems по итогам тендера подписала с командованием СВ США контракт стоимостью 278 млн. долл. на поставку неназванного количества машин высокой проходимости для применения в холодных условиях CATV, сопутствующего оборудования и услуг. Полностью поставки должны быть завершены до середины августа 2029 года.

CATV – это программа поставки гусеничных машин, которые будут применяться в экстремально холодных погодных или арктических условиях (до -50 град.С). Целью программы CATV является замена машин поддержки малочисленных подразделений SUSV (Small Unit Support Vehicles) Bv-206, которые эксплуатируются с начала 1980-х годов.

CATV является частью семейства BvS-10 и базируется на небронированном варианте "Беовульф". Она представляет собой многоцелевую небронированную гусеничную двухзвенную сочлененную машину для перевозки войск и грузов в любой из двух кабин. Модульная конструкция позволяет реконфигурировать машину для выполнения различных задач, включая материальное обеспечение, оказание помощи пострадавшим в стихийных бедствиях, оказание гуманитарной помощи, проведение поисково-спасательных операций и т.д. "Беовульф" может применяться в любой местности, включая снег, лед, камень, песок, грязь, болото, крутые горные подъемы. Его амфибийные возможности позволяют плавать в затопленных районах или прибрежных водах.

"Беовульф" производятся BAE Systems Hagglunds в Швеции, но включает несколько ключевых компонентов от поставщиков из США, таких как двигатель, трансмиссия и гидравлическая система.

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