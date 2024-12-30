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ЦАМТО

Австрия закупит 12 истребителей M-346FA группы Leonardo

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Лёгкий истребитель M-346FA
Лёгкий истребитель M-346FA.
Источник изображения: flightglobal.com

ЦАМТО, 28 декабря. Австрия закупит 12 истребителей M-346FA группы Leonardo в рамках сотрудничества с Италией, сообщило Министерство обороны Австрии.

"Австрия планирует закупить 12 реактивных самолетов M-346FA в рамках межправительственного соглашения с Италией", – цитирует "РИА Новости" пресс-релиз австрийского оборонного ведомства.

M-346FA будут закуплены на замену учебно-тренировочных самолетов Saab 105, снятых с вооружения в 2020 году. Отмечается, что бюджет на покупку был выделен и утвержден еще в 2022 году.

"Покупая самолеты M-346FA, мы устраняем существенный пробел в возможностях наших Военно-воздушных сил. Таким образом, мы не только на 100% возвращаем подготовку наших пилотов в Австрию, но и значительно укрепляем противовоздушную оборону", – заявила министр обороны Австрии Клаудиа Таннер.

M-346 FA – это двухместный дозвуковой реактивный самолет группы Leonardo, способный нести вооружение. Австрия будет использовать его для обучения пилотов, поддержки Сухопутных войск и обеспечения ПВО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Италия
Продукция
M-346
Компании
Leonardo
Проекты
2020-й год
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