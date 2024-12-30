Роскосмос испытает лазерную связь на экспериментальных аппаратах "Беркут-ВР"

Запуск двух спутников "Беркут-ВР", а также одного экспериментального радиолокационного аппарата "Беркут-РСА" запланирован на 2026-2027 годы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Экспериментальные спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Беркут-ВР" планируется оборудовать бортовыми терминалами лазерной космической связи, с ними предполагается провести летно-экспериментальные исследования после запуска аппаратов в 2026-2027 годах, сообщили журналистам в Роскосмосе.

"По направлению "Лазер" для увеличения скорости передачи информации [в этом году] были разработаны, изготовлены и успешно прошли испытания экспериментальные образцы наземных и бортовых терминалов высокоскоростной космической лазерной связи. В дальнейшем планируется провести летно-экспериментальные исследования бортовых терминалов в составе КА "Беркут-ВР", - подвела итоги года пресс-служба госкорпорации.

Отмечается, что запуск двух спутников "Беркут-ВР", а также одного экспериментального радиолокационного аппарата "Беркут-РСА" запланирован на 2026-2027 годы. "В дальнейшем ожидается увеличение группировок "Беркут-ВР" - до 30 КА, "Беркут-РСА" - до 24 КА", - добавили в Роскосмосе.