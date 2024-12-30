Двигатель для второй ступени "Союза-5" передали РКЦ "Прогресс" для испытаний

Испытания двигателя позволят оценить верность заложенных конструкторско-технологических решений и проверить работоспособность двигателя совместно с системами ступени, сообщили в Роскосмосе

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Экземпляр кислородно-керосинового двигателя РД-0124МС для второй ступени перспективной ракеты-носителя "Союз-5" передан в Ракетно-космический центр "Прогресс" (РКЦ, входит в Роскосмос) для стендовых испытаний в составе ступени. Об этом сообщили в госкорпорации.

"Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА, входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения, возглавляемую Научно-производственным объединением Энергомаш имени академика В. П. Глушко) отправило в Ракетно-космический центр "Прогресс" экземпляр кислородно-керосинового двигателя РД-0124МС, предназначенный для стендовых испытаний в составе ступени", - говорится в сообщении. Отмечается, что испытания двигателя позволят оценить верность заложенных конструкторско-технологических решений и проверить работоспособность двигателя совместно с системами ступени.

В Роскосмосе добавили, что в КБХА завершена сборка еще одного экземпляра РД-0124МС - он пройдет на стенде предприятия ускоренные климатические испытания. "В специальной камере двигатель подвергнется воздействию температур, влажности и других климатических факторов, соответствующих широкому диапазону природных условий космодрома, с которого в будущем будет стартовать ракета-носитель "Союз-5".

"Союз-5" - перспективная российская ракета-носитель среднего класса увеличенной грузоподъемности, изготавливаемая РКЦ "Прогресс" для запусков автоматических космических аппаратов на околоземные орбиты. По словам гендиректора предприятия Дмитрия Баранова, первая летная ракета будет отправлена на космодром Байконур 30 октября 2025 года, а первый старт намечен на конец декабря.