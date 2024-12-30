Роскосмос впервые начал выкупать данные ДЗЗ у частной компании

В рамках контракта были выкуплены данные, которые уже были отгружены в фонд данных

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Роскосмос и группа компаний "Спутникс" заключили первый в России форвардный контракт по выкупу данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Об этом сообщили журналистам в госкорпорации, подводя итоги уходящего года.

"В 2024 году были направлены бюджетные ассигнования в размере до 1,4 млрд рублей для заключения форвардных контрактов с частными компаниями по выкупу получаемых с их космических аппаратов данных ДЗЗ, создаваемых в рамках федерального проекта "Развитие высокотехнологичного направления "Перспективные космические системы и сервисы". Первый контракт на выкуп данных заключен с группой компаний "Спутникс", - говорится в сообщении госкорпорации.

В пресс-службе ГК "Спутникс" подтвердили ТАСС информацию о заключении договора. "В рамках контракта были выкуплены данные, которые уже были отгружены в фонд данных. Мы надеемся, что в следующем году сможем подписать форвардный контракт в рамках реализации дорожной карты по направлению "Перспективные космические системы и сервисы", - отметили там, подчеркнув, что сотрудничество с Роскосмосом остается одной из приоритетных задач ГК "Спутникс".

О планах госкорпорации выкупать данные ДЗЗ у частных компаний в 2023 году сообщил заместитель директора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и ДЗЗ Роскосмоса Валерий Заичко. В апреле 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет Роскосмос исключительным правом продавать данные ДЗЗ потребителям, в том числе органам государственной власти.

Летом глава Роскосмоса Юрий Борисов заявлял, что Роскосмос заинтересован в заключении форвардных договоров с рядом частных компаний, в том числе с Sitronics Space (прежнее название ГК "Спутникс"), а в начале декабря сообщил, что подписание контракта ожидается до конца года.