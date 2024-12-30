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ТАСС

Роскосмос: корабли "Союз" начнут летать по семь-девять месяцев с 2025 года

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Запуск корабля "Союз МС-25" ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Запуск корабля "Союз МС-25" ракеты-носителя "Союз-2.1а".
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ ТАСС

В 2025 году также ожидается подписание третьего дополнения к соглашению между Роскосмосом и NASA по перекрестным полетам на МКС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Длительность полета пилотируемых кораблей "Союз МС" с 2025 года будет увеличена до семи-девяти месяцев по сравнению с текущими шестью. Как сообщили журналистам в Роскосмосе, это позволит экономить по одному кораблю каждые 2 года.

"Начиная с 2025 года длительности полетов кораблей "Союз МС" планируется увеличить с шести до семи-девяти месяцев, что позволит сэкономить по одному кораблю каждые два года", - говорится в сообщении госкорпорации.

Там добавили, что в следующем году ожидается подписание третьего дополнения к соглашению между Роскосмосом и NASA по перекрестным полетам на МКС - это будет сделано для обеспечения гарантированного присутствия на МКС как минимум одного астронавта и как минимум одного космонавта. "Соглашением будут дополнительно предусмотрены два полета астронавтов NASA на кораблях "Союз МС-28" и "Союз МС-29" в 2025 и 2026 годах соответственно и три полета космонавтов Роскосмоса на кораблях Crew Dragon (еще один дополнительный полет в 2025 году и по одному - в 2026 и 2027 годах)", - пояснили в Роскосмосе. 

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