Мерц считает, что присутствие военных ФРГ на Украине стоит согласовать с РФ

При этом политик не высказал однозначной поддержки идее направить на Украину служащих Бундесвера

БЕРЛИН, 28 декабря. /ТАСС/. Отправка немецких военных на Украину в рамках урегулирования конфликта должна получить безоговорочную поддержку со стороны населения, эту меру стоит реализовывать в согласии с Россией, а не наперекор ей. С таким мнением выступил лидер консервативной партии Христиано-демократической союз Фридрих Мерц.

При этом политик не высказывает однозначной поддержки идее направить на Украину служащих Бундесвера. "Когда дело дойдет до заключения мира и если Украине потребуются гарантии безопасности, то это можно было бы обсудить при условии наличия безоговорочного мандата со стороны граждан. В настоящий момент я не вижу этого [безоговорочной поддержки со стороны населения]. Я бы хотел, чтобы такой мандат в этом случае был бы согласован в Москвой, а не реализовывался наперекор ей", - заявил Мерц в интервью агентству DPA.

Он не стал отвечать детально на вопрос о гарантиях безопасности Украине, сказав, что "до перемирия пока еще далеко". Политик, который считается наиболее вероятным кандидатом на пост канцлера после досрочных выборов в феврале 2025 года, также подчеркнул, что "не подлежит никакому сомнению, что Германия не станет стороной конфликта на Украине". В то же время он вновь дал понять, что не согласен с позицией уходящего канцлера Олафа Шольца, который отказывается поставить Киеву крылатые ракеты Taurus. По словам Мерца, эти ракеты могли бы стать "вкладом в восстановление мира на Украине".

Идея отправки западных сухопутных войск на Украину после урегулирования конфликта в последние месяцы регулярно курсирует в западных СМИ. Ее обсуждают и политики. В частности, президент Франции Эмманюэль Макрон еще в феврале говорил, что представители около 20 западных стран обсуждали эту идею, но не пришли к консенсусу. В конце ноября журнал The Economist со ссылкой на источники писал, что план отправки европейских военных на Украину правительства стран Европы пока всерьез не обсуждают.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала публикации западных СМИ на тему возможного размещения на Украине европейских военных как вбросы с целью провокации и обострения эскалации.