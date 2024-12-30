Россия завершила поставку ВВС Мьянмы шести истребителей Су-30СМЭ

Один из двух первых введенных в строй ВВС Мьянмы истребителей Су-30СМЭ (бортовой номер "1904") производства Иркутского авиационного завода на аэродроме Мейтхила, 15.12.2022.

ЦАМТО, 28 декабря. Россия выполнила контракт на поставку Военно-воздушным силам Мьянмы всех шести заказанных по контракту 2018 года многоцелевых истребителей Су-30СМЭ.

Как говорится в пресс-релизе командующего ВС Мьянмы, ВВС 15 декабря в авиационной школе на авиабазе Мейктила (г.Мандалай) провели ежегодную церемонию, в ходе которой официально была введена в эксплуатацию недавно полученная авиационная техника, в том числе два Су-30СМЭ. Церемонию празднования 77-летия со дня основания ВВС Мьянмы открыл главнокомандующий ВС Мьянмы генерал Мин Аунг Хлайнг.

Напомним, что договоренность о поставке шести истребителей Су-30СМЭ была достигнута в ходе визита министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в Мьянму 20-21 января 2018 года. Стоимость контракта оценивается в 400 млн. долл.

Первые две машины прибыли в Мьянму в июле 2022 года. Официальная церемония приемки первой пары (с.н. 1904 и 1905) состоялась 15 декабря 2022 года, еще двух (с.н.1906 и 1907) – 15 декабря 2023 года.