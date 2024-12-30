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ЦАМТО

Тайская компания Marsun поставит новые корабли ВМС Омана

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Катер М53
Рисунок большого патрульного катера М53.
Источник изображения: www.janes.com

ЦАМТО, 28 декабря. Тайская судостроительная компания Marsun Public Company Ltd. (Marsun) сообщила о подписании с Минобороны Омана контракта на поставку нескольких кораблей. Заказ размещен в рамках планов модернизации ВМС Омана.

Компания не раскрывает подробности контракта, но по информации местных источников, в числе заказанных кораблей могут быть десантные катера типа LCU (Landing Craft Utility), сходные с состоящими на вооружении ВМС Таиланда катерами класса M55 "Маттафон". По неофициальной информации, предполагается поставка четырех катеров.

Десантные катера "Маттафон" (Mattaphon) и "Рави" были построены Marsun для ВМС Таиланда и приняты на вооружение в 2010 году. Длина катера составляет 55 м, ширина – 11 м, водоизмещение – 550 т, грузоподъемность – 145 т. Корабли оснащены средствами самообороны, включая 20-мм пушку и 12,7-мм пулеметы.

На текущий момент компания Marsun поставила более 355 кораблей различных типов, включая скоростные патрульные катера, ракетные катера, суда обеспечения, паромы, моторные яхты, суда для сбора разливов нефти, многоцелевые суда и т.д.

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Оман
Таиланд
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