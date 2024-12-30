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ЦАМТО

В Китае спущен на воду новый УДК класса "Тип-076"

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Источник изображения: Фото: eng.mod.gov.cn

ЦАМТО, 28 декабря. На верфи Hudong Zhonghua в Шанхае 27 декабря состоялась церемония спуска на воду инновационного универсального десантного корабля (УДК) класса "Тип-076", предназначенного для ВМС НОАК.

Согласно официальным заявлениям, новый корабль получит бортовой номер "51" и наименование "Сычуань". После спуска на воду оснащение УДК различным оборудованием будет продолжено и, вероятно, займет значительное время.

Сборка корпуса в сухом доке проходила относительно быстрыми темпами в течение 14 месяцев. Первые модули для постройки появились на предприятии в октябре 2023 года. С тех пор сборка ускорилась.

Как предполагается, "Сычуань" будет существенно крупнее, чем ранее разработанные УДК класса "Тип-075". Длина корабля составит около 260 м, ширина – около 50 м, водоизмещение – более 40000 т. Таким образом, по размерениям УДК "Тип-076" будет сопоставим с современными американскими десантными кораблями классов "Уосп" и "Америка".

УДК оснащается комбинированной главной энергетической установкой типа COGAG, что позволит развивать более высокую скорость хода. В состав вооружения УДК войдут три 24-контейнерные пусковые установки ЗРК малой дальности HQ-10 и три 11-ствольных 30-мм ЗАК H/PJ-11.

Как сообщалось ранее, "Сычуань" станет первым построенным в Китае десантным кораблем, оснащенным катапультой и аэрофинишером для применения самолетов короткого взлета и посадки (КВП). На борту также будут размещаться БЛА и вертолеты. До появления национальных самолетов КВП корабль может оснащаться БЛА GJ-11.

Электромагнитная катапульта имеет сходство с установленной на китайском авианосце CV-18 "Фуцзянь".

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