"Уралвагонзавод": в подбитой на СВО западной технике нет прорывных технологий

ЦАМТО, 28 декабря. Разборка и исследования конструкторами "Уралвагонзавода" подбитой в ходе СВО западной техники показали отсутствие в ее конструкции прорывных технологий, сообщили "РИА Новости" в концерне.

Специалисты из Нижнего Тагила изучали, в частности, немецкий танк Leopard 2A6. При этом некоторые зарубежные СМИ отмечали, что танки Leopard 2A6 не были произведены для экспорта, взяты из резервов бундесвера, а это значит, что в бронемашинах есть более чувствительные технологии.

"Разборка и исследования конструкторами УВЗ подбитой в ходе СВО западной техники показали, что ничего особенного, с точки зрения конструкции, в ней нет", – сказал представитель "Уралвагонзавода".