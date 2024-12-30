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ТАСС

CNN: скопление космического мусора грозит катастрофой на околоземной орбите

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Космический мусор
Космический мусор.
Источник изображения: techcult.ru

Неконтролируемое развитие синдрома Кесслера может привести к тому, что полеты в космос надолго станут невозможными, отмечает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Скопление космического мусора вокруг Земли может привести к масштабной катастрофе на околоземной орбите. Такое мнение выразил профессор Аризонского университета Вишну Редди.

"Число объектов, которые мы запустили в космос за последние четыре года, растет в геометрической прогрессии. Мы движемся к ситуации, которая всегда приводила нас в ужас", - приводит его слова телекомпания CNN.

Как отмечает телекомпания, речь идет о синдроме Кесслера - лавинообразном росте количества орбитального мусора, когда при взрывном разрушении на орбите появляются тысячи мелких обломков, большую часть из которых нельзя отследить с Земли. Неконтролируемое развитие синдрома Кесслера может привести к тому, что полеты в космос надолго станут невозможными.

По словам Редди, самым опасным местом для синдрома Кесслера является геостационарная орбита, где в порядка 35 тыс. км от Земли располагаются в том числе и телевизионные спутники. "Самое опасное место, где это (синдром Кесслера - прим. ТАСС) может произойти, - это геостационарная орбита, так как мы не сможем быстро ее очистить", - заявил ученый. 

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