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Летчик рассказал об испорченной репутации F-16

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Фото: Efrem Lukatsky / AP
Фото: Efrem Lukatsky / AP.

Летчик Попов: передача Киеву F-16 стала антирекламой самолета

Передача американских истребителей четвертого поколения F-16 Fighting Falcon Киеву испортила репутацию самолета. Об этом рассказал заслуженный военный летчик России Владимир Попов в беседе с News.ru.

«Американцам не стоило давать истребители F-16 Украине, потому что это стало антирекламой для американского производителя. Все-таки F-16 для американцев и всего Запада — это брендовая машина. Они так хорошо работали в условиях боевых действий с противниками, которые гораздо слабее. А в боях против настоящих современных вооруженных сил они практически не участвовали», — сказал он.

Попов допустил, что Киев не отправляет F-16 к фронту из-за российских систем противовоздушной обороны. По его словам, зенитные комплексы С-300 и С-400 могут обстреливать самолеты на расстоянии 150-200 километров от линии фронта, а уйти от зенитных ракет очень сложно.

В октябре в журнале «Национальная оборона» обратили внимание на фотографии украинских F-16 с оборудованием израильского производства на борту. В частности, истребители получили пилоны с комплексом обороны компании Elbit Systems и подвесные контейнеры Litening G4.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
С-300
С-400 Триумф
Компании
Elbit Systems
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