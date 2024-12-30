KMZ в 2025 году изготовит более ста катеров для российских силовых структур

KMZ в 2025 году изготовит более ста катеров разных типов для силовых структур

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. KMZ (Кингисеппский машзавод) изготовит в 2025 году более 100 катеров различных типов для силовых структур России, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.

Холдинг ВПК KMZ специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, на производстве катеров для силовых структур России и морских дронов. В частности, в рамках контракта с МЧС будут построены катера трех видов ПК-500, РПК-640 и RX-1173 (быстроходные всепогодные катера с большим запасом хода).

"В этом году отгружено заказчикам 34 единицы, еще 45 изготовлено. В следующем году будет изготовлено более 100 единиц", - сказал Даниленко.

По его словам, в этом году не все планы были выполнены. "Санкции на ходу меняли поставщиков электроники. Тем не менее, на следующий год планируем практически вдвое увеличить выпуск", - сообщил глава холдинга.

Он подчеркнул, что новые катера прекрасно себя показали в эксплуатации. "Множественные испытания с участием представителей заказчика, СМИ подтвердили скорость, грациозность и надежность выпускаемой продукции", - отметил Даниленко.