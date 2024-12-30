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ТАСС

Фицо заявил, что Украина заплатит за "авантюру" своей территорией

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Источник изображения: © AP Photo/ Darko Vojinovic

Премьер-министр Словакии также сказал, что не хочет "принадлежать к западным политикам, которые открыто поддерживают войну"

БРАТИСЛАВА, 28 декабря. /ТАСС/. Украинское руководство ведет свою страну к катастрофе, Киев заплатит за эту "авантюру" потерей территории и присутствием у себя иностранных войск. Об этом написал в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Я не принадлежу и не хочу принадлежать к западным политикам, которые открыто поддерживают войну. Никогда не буду согласен с тем, чтобы во имя каких угодно геополитических интересов… ослабить и разделить Россию, чтобы славяне убивали друг друга. Я не понимаю, почему украинский президент отвергает перемирие. Я не понимаю, почему украинское политическое руководство тащит всю [свою] страну к катастрофе, так как позиция Украины [на возможных] переговорах с каждым днем все хуже", - сказал глава правительства.

Украина, по его словам, за эту авантюру заплатит потерей территории и присутствием у себя иностранных войск.

"Кроме того, что [я оказываю] давление [на стороны конфликта заключить] перемирие и начать мирные переговоры, я предлагаю [также] Словакию как подходящую страну для организации каких-угодно мирных переговоров на каком-угодно уровне", - сказал Фицо.

Он проинформировал, что эту тему обсуждал в ходе состоявшегося 22 декабря рабочего визита в Москву с президентом РФ Владимиром Путиным. "Приветствую его позитивную реакцию", - отметил премьер, подчеркнувший, что будет реализовывать "суверенную словацкую политику, ориентированную на все четыре стороны света".

Фицо также сообщил, что Словакия гостеприимно примет у себя мирные переговоры по Украине. 

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Страны
Россия
Словакия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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