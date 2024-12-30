AP: администрация Байдена выделит Киеву пакет вооружений на $1,25 млрд

В него войдет большое число боеприпасов, в том числе для зенитных ракетных комплексов NASAMS и HAWK, уточняет агентство

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /ТАСС/. Сумма нового пакета вооружений киевским властям, о котором администрация президента США Джо Байдена намерена объявить на следующей неделе, будет составлять $1,25 млрд, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По его сведениям, в новый пакет вооружений Киеву войдет большое число боеприпасов, в том числе для зенитных ракетных комплексов NASAMS и HAWK. Помимо этого американские власти намерены передать Украине переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.