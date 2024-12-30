Пролет китайского истребителя шестого поколения на малой высоте сняли на видео

Пролет китайского истребителя шестого поколения на малой высоте попал на видео

Полет китайского истребителя шестого поколения попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».

В ролике видно, как созданный по схеме «бесхвостка» летательный аппарат пролетает над деревьями и линией электропередач. Также слышен звук работы реактивных двигателей.

Первое видео полета нового самолета неизвестной модели, который может быть китайским истребителем шестого поколения, появилось в сети 26 декабря. Он летел в сопровождении истребителя пятого поколения J-20S.