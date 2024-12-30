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ТАСС

Шольц обвинил Мерца в "опасном зигзагообразном курсе" по поставкам Taurus Киеву

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Ракета Taurus KEPD-350
Ракета Taurus KEPD-350.
Источник изображения: CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350

Канцлер Германии отметил, что важно не допустить эскалации, войны между Россией и НАТО

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц вновь отверг поставку Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus и обвинил кандидата в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца в "опасном зигзагообразном курсе" в этом вопросе.

"Центральной темой, например, является вопрос безопасности и мира. Курс социал-демократического канцлера ясен: мы поддерживаем Украину настолько сильно, насколько это возможно. В то же время мы действуем осмотрительно, чтобы не допустить эскалации, войны между Россией и НАТО. Именно поэтому я дал понять, что не буду поставлять крылатые ракеты Taurus", - заявил Шольц в интервью новостному порталу t-online.

Лидер оппозиции Мерц, по его словам, сначала хотел поставить данные системы вооружений, затем перед выборами на востоке Германии вдруг счел поставку уже ненужной, а в октябре в Бундестаге "сформулировал своего рода ультиматум о поставках". "Это то, что я называю опасным зигзагообразным курсом", - заключил глава правительства ФРГ.

Киев давно просит у Берлина ракеты Taurus. Они считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет больше - около 500 км. Шольц неоднократно отвергал возможность поставок Украине Taurus и заявлял, что передача подобных систем вооружения повлечет за собой серьезный риск эскалации. Дискуссия о необходимости поставок Taurus снова разгорелась в Германии после решения США одобрить удары с территории Украины вглубь РФ тактическими баллистическими ракетами ATACMS.

27 декабря президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после вынесения в Бундестаге вотума недоверия канцлеру Олафу Шольцу принял решение распустить парламент и назначил проведение досрочных выборов на 23 февраля. По их итогам будет сформировано новое правительство и выбран новый канцлер. Действующий глава правительства Олаф Шольц является кандидатом в канцлеры от социал-демократов и главным соперником кандидата от оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца. Рейтинг ХДС/ ХСС в настоящее время колеблется на уровне 30-33%, рейтинг СДПГ составляет 15-17%. 

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