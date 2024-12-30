Участвующие в СВО 152-мм колесные САУ теперь могут бить на 50 километров

Артиллерийские подразделения вооруженных сил Российской Федерации, действующие в зоне специальной военной операции, получили новые самоходные артиллерийские установки.

Телеграм-канал "Народная милиция ДНР" разместил у себя видео с боевой работой 152-мм САУ на колесном шасси "Мальва". Боевая машина получила дополнительную защиту в виде решетчатых и сетчатых экранов, которые со всех ракурсов прикрывают от ударов FPV.

Как рассказал военнослужащий с позывным "Лесник", для уничтожения целей противника применяются новые управляемые боеприпасы увеличенной дальности.

Теперь наши расчеты могут поражать точечные вражеские цели, находящиеся на расстоянии более 50 километров.

152-мм САУ на колесном шасси "Мальва". Источник: Народная милиция ДНР

При этом сама самоходка обладает повышенными скоростными и маневренными характеристиками, а современное колесное шасси обеспечивает повышенный эксплуатационный ресурс.

152-мм САУ на колесном шасси "Мальва". Источник: Народная милиция ДНР

Лев Романов