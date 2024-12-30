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Военное обозрение

Пресса США: российские дроны «Герань» начали оснащать искусственным интеллектом

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Источник изображения: topwar.ru

По данным американской прессы, Россия начала оснащать свои беспилотники-камикадзе семейства «Герань» системами искусственного интеллекта.

В частности, издание Politico со ссылкой на посла Украины в Евросоюзе Всеволода Ченцова пишет, что оснащенные ИИ российские ударные дроны способны самостоятельно распознавать цели, после чего наносить удары по определенным объектам, например, электростанциям. Кроме того, существенно затрудняется возможность глушения сигналов таких дронов с помощью систем РЭБ. Даже если такие БПЛА утрачивают связь, они способны продолжать путь к цели в автономном режиме.

Ранее украинские источники сообщали, что на Украине также ведутся разработки систем искусственного интеллекта для управления дронами. Глава Минцифры Украины Федоров допускал возможность первого применения управляемого ИИ так называемого «роя дронов» уже до конца следующего года.

Для «обучения» систем автономного управления беспилотниками анализируются миллионы часов видеозаписей с камер БПЛА. Как рассказал в интервью информационному агентству Reuters основатель украинской платформы OCHI, программы под управлением ИИ могут изучить траектории и углы, под которыми оружие работает наиболее эффективно.

При этом издание отмечает, что Пентагон интересуют проходящие испытания на Украине новые разработки не столько в контексте опосредованного вооруженного конфликта США с Россией, сколько в рамках подготовки к возможным столкновениям в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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