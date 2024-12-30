Для многочисленных дронов на борту: Китай показал авианесущий десантный корабль Type 076

Источник изображения: topwar.ru

Китайская пресса показала церемонию спуска на воду первого авианесущего десантного корабля-амфибии класса Type 076, получившего название Sichuan. Данные кадры позволили тщательно изучить будущий вымпел флота НОАК.

Корабль, строящийся на верфи Hudong-Zhonghua в Шанхае как минимум с октября 2023 года, имеет две надстройки, широкую лётную палубу с одной электромагнитной катапультой, ангары для катеров и техники и эшелонированную систему ПВО.

Type 076 не похож ни на один другой десантный корабль, находящийся на вооружении или строящийся в настоящее время в любой точке мира

- говорится в западной прессе.

Источник изображения: topwar.ru

Полное водоизмещение составляет около 40 тыс. тонн, длина 263 м, ширина почти 43 м, что делает его значительно крупнее имеющихся у Китая кораблей Type 075. В носовой части находится электромагнитная катапульта, в кормовой – гак для торможения летательных аппаратов.

Как полагает ряд западных обозревателей, обширная палуба предназначена в первую очередь для размещения БПЛА, таких как GJ-11 Sharp Sword или его производных. На ней также могут располагаться самолёты с коротким взлётом и вертикальной посадкой, разработку которых ведёт КНР, и более лёгкие обычные пилотируемые самолёты, а также вертолёты.

Источник изображения: topwar.ru

На палубе размещены две надстройки, одна из которых используется для навигации и решения других задач, связанных с морскими операциями, а другая для управления полётами многочисленного крыла БПЛА. Данное решение характерно и для других кораблей – британских авианосцев Queen Elizabeth, итальянского десантного корабля-амфибии Trieste и перспективного индийского авианосца Vishal.

Type 076 оборудован кормовой палубой для запуска и подъёма десантных катеров. Средства ПВО представлены как минимум тремя ПУ ЗРК HQ-10 (две на корме и одна на верхней части одной из надстроек), не менее чем тремя 30-мм ЗАК Type 1130 типа пушки Гатлинга (по два с каждой стороны корпуса и один на корме) и, по-видимому, четырьмя реактивными зенитными установками с 32 направляющими (по две с каждой стороны корпуса).

Источник изображения: topwar.ru

Реактивные зенитные установки (на переднем фоне) и ЗАК Type 1130 (на заднем)

HQ-10 применяет ракеты, подобные RIM-116, которые используются на боевых кораблях ВМС США и других западных стран, и предназначены для обеспечения ближней защиты от крылатых ракет и других воздушных угроз, а также, возможно, от некоторых небольших надводных объектов.

Это значительный набор средств активной защиты по сравнению с тем, что имеется на многих крупнейших десантных кораблях и даже на некоторых лёгких авианосцах.

Возможности ПВО Type 076 могут быть дополнительно усилены системами РЭБ и радиотехнической разведки.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается в западной прессе, очень большие десантные корабли дают возможность проводить крупномасштабную высадку войск с использованием дронов, отвечающих за разведку и поражение целей. Благодаря собственному авиакрылу они позволяют снизить нагрузку на классические авианосцы.

Постройка Type 076 в очередной раз демонстрирует значительные возможности Китая в области судостроения и скорость, с которой он способен производить очень большие боевые корабли

- делают вывод в западной прессе.