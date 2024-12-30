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Известия.ru

День «Ясеня»: в состав ВМФ принята атомная подлодка «Архангельск»

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Источник изображения: Фото: АО «ПО «Севмаш»

Новая АПЛ будет нести службу на Северном флоте

Многоцелевая атомная подводная лодка «Архангельск» проекта 885 «Ясень-М», которая вошла в состав ВМФ России 27 декабря, усилит Северный флот. Основное ударное оружие АПЛ семейства «Ясень» — крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» или «Оникс», а также гиперзвуковые «Циркон». Эксперты отмечают, что новая субмарина станет важным элементом обеспечения боевой устойчивости группировки морских стратегических ядерных сил.

Многоцелевая подлодка

Многоцелевая атомная подводная лодка «Архангельск»» войдет в состав Северного флота, рассказали «Известиям» источники в Минобороны РФ.

Торжественная церемония поднятия флага на корабле состоялась в Северодвинске на верфи ОСК «Севмаш». Она была проведена под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева. В ходе торжественной церемонии он вручил Андреевский флаг командиру подводной лодки капитану 1 ранга Александру Гладкову. После этого знамя подняли на флагштоке корабля.

«Атомный подводный крейсер «Архангельск» является носителем всех типов морского ракетного оружия, способного эффективно поражать как морские, так и береговые цели. Это позволяет подводным лодкам класса «Ясень-М» оставаться эффективным и перспективным оружием. Благодаря этому они в мирное время вносят свой неоценимый вклад в поддержание глобальной и региональной безопасности», — заявил на церемонии открытия Александр Моисеев.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев

Источник изображения: Фото: АО «ПО «Севмаш»

Адмирал напомнил, что моряками-подводниками «были достигнуты высокие результаты выполнения задачи военного присутствия Военно-морского флота в Мировом океане в рамках похода головного корабля проекта 885М «Казань» в Республику Куба в текущем году».

По словам Александра Моисеева, строительство серии подводных лодок этого проекта будет продолжено. В ближайшей перспективе ВМФ пополнится четырьмя многоцелевыми атомными подводными лодками «Пермь», «Ульяновск», «Воронеж» и «Владивосток».

«АПРК «Архангельск» обладает грозной ударной силой и высокими характеристиками. В нем воплощены передовые инженерные разработки, внедрены современные системы и механизмы. Уверен, что этот новейший крейсер станет еще одним веским аргументом в отстаивании национальных интересов в Мировом океане», — сказал генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко.

На сегодняшний день уже четыре крейсера проектов «Ясень» и «Ясень-М» — «Северодвинск», «Казань», «Новосибирск» и «Красноярск» — служат в составе ВМФ России. Еще четыре подводные лодки находятся на разных этапах строительства.

Многоцелевые подводные лодки проекта «Ясень-М» — наши самые современные корабли, которые по многим тактико-техническим характеристикам опережают любые субмарины наших «партнеров», рассказал «Известиям» экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

— Кроме того, «Ясени» — это носители высокоточного гиперзвукового оружия большой дальности, — сказал адмирал. — Основное предназначение этих кораблей — скрытно, находясь в любой из точек Мирового океана, быть готовыми нанести удары по крупным промышленным и центрам управления, другим критически важным объектам противника. Наш ВМФ, получая корабли с такими возможностями, сможет проводить самостоятельные стратегические операции в океанском районе. К чему и надо стремиться.

Фото: АО «ПО «Севмаш»

Источник изображения: iz.ru

«Архангельск» — многоцелевая лодка, которая может выполнять широкий круг задач, рассказал «Известиям» научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник.

— Она может охотиться за подлодками, учитывая ее довольно развитое гидроакустическое вооружение, которое сочетается с малой шумностью и высокой скоростью, — отметил он. — Также она может уничтожать надводные корабли противника. В пусковых установках лодки могут быть размещены как противокорабельные, так и ракеты для уничтожения береговых объектов. Есть и определенные вопросы к торпедному вооружению — оно еще советских времен, — и их придется решать. Новые торпеды пока до конца не испытаны — здесь есть над чем работать, что улучшать. В потенциале это очень важное приобретение, которое прослужит много лет.


АПРК «Архангельск».
Источник: iz.ru

Но главная задача лодок этого проекта — обеспечение боевой устойчивости группировки морских стратегических ядерных сил, отметил он.

— Лодки также могут участвовать в прикрытии Севморпути, работать в Атлантике, — пояснил эксперт. — Но, замечу, для действий в той же Атлантике Северный флот не имеет достаточного количества кораблей, их число надо наращивать.

Мощь «Архангельска»

В строительстве АПЛ «Архангельск» было задействовано более 400 организаций по всей России. Корабль успешно прошел все этапы испытаний. Он стал 141-й атомной подводной лодкой, построенной для ВМФ России на стапелях «Севмаша». Проектировщик — Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения ОСК «Малахит».

При строительстве АПЛ этой серии используются новейшие российские разработки в области военного вооружения, морского оружия, технических и радиоэлектронных комплексов, главных энергетических установок. Изменения и технические решения, внедренные в проект «Ясень-М», касаются элементной базы комплексов, модернизированного оборудования и материалов, производимых российскими предприятиями.

Фото: АО «ПО «Севмаш»

Источник изображения: iz.ru

В частности, впервые в практике строительства отечественных субмарин использована так называемая полуторакорпусная конструкция — легкий корпус «охватывает» прочный не полностью, а лишь частично.

Крылатые ракеты — основа ударной мощи АПЛ. В шахтах «Ясеня» находятся «Ониксы» или «Калибры», также «Цирконы».

«Калибры» крайне эффективны при ударах не только по надводным, но и по наземным целям — дальность их стрельбы не менее 1,5 тыс. км. Сверхзвуковые «Ониксы» предназначены для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями, а также для ударов по наземным целям.

Фото: АО «ПО «Севмаш»

Источник изображения: iz.ru

«Ясени» могут использовать и гиперзвуковые ракеты «Циркон». В 2021 году лодка «Северодвинск» этого проекта впервые в истории применила их. Причем пуски производились как из надводного положения корабля, так и из подводного с глубины 40 м. Эти ракеты могут наносить удары по различным объектам: и по надводным корабельным соединениям, и по береговым целям. При этом «Цирконы» практически неуязвимы, существующие средства ПВО не могут перехватить их.


Владимир Матвеев

Богдан Степовой

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