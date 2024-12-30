Путин образовал Научно-экспертный совет безопасности РФ во главе с Шойгу

Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин своим указом образовал Научно-экспертный совет безопасности РФ.

Согласно указу, председателем Научно-экспертного совета является секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Этим же документом упраздняется Научный совет при Совете безопасности.

Указ подписан в целях повышения эффективности научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности Совета безопасности и его рабочих органов.

Документ опубликован на портале правовой информации.